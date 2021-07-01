إعادة انتخاب الإمارات لعضوية المجلس التنفيذى للمنظمة العربية للطيران

جدة - نرمين السيد - حقَّقت دولة الإمارات العربية المتحدة، مُمثّلة فى الهيئة العامة للطيران المدنى، فوزا مستحقا بإعادة انتخابها لعضوية المجلس التنفيذى للمنظمة العربية للطيران المدنى، خلال الانتخابات التى جرت على هامش أعمال الجمعية العمومية للمنظمة.





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