السودان يدعو روسيا للضغط على إثيوبيا لتجنب ملء السد بشكل أحادى

جدة - نرمين السيد - دعت الخارجية السودانية، اليوم الخميس، روسيا لحث إثيوبيا على عدم المضى قدما فى الملء الثانى بشكل أحادى لسد النهضة، لما يمثله من تهديد لسلامة الملايين من المواطنين السودانيين وسلامة المنشآت.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجرته مريم الصادق المهدى، وزيرة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، بسيرجى لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية. وقدمت المهدى شرحاً مفصلاً عن موقف السودان حول مفاوضات سد النهضة الإثيوبى والأسباب التى دعته إلى مطالبة مجلس الأمن الدولى بعقد جلسة طارئة حول الأزمة. وعبرت وزيرة الخارجية عن تطلعها إلى دعم روسيا الاتحادية بصفتها عضواً دائماً بمجلس الأمن لموقف السودان، ولحث إثيوبيا على عدم المضى قدماً فى الملء الثانى بشكل أحادى لما يمثله من تهديد لسلامة الملايين من المواطنين السودانيين وسلامة المنشآت الحيوية بالسودان، واستئناف المفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم يرضى جميع الأطراف فى إطار زمنى محدد تتفق عليه الأطراف الثلاثة، مؤكدةً حرص السودان على حل الخلاف ودياً وحرصه على إقرار الأمن والسلم فى الإقليم. ورحب سيرجى لافروف بالزيارة المرتقبة لوزيرة الخارجية السودانية إلى روسيا لبحث كافة أوجه التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين، وأكد دعمه لحل الخلاف بشأن سد النهضة ودياً، من أجل الوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف.

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