البرلمان العربى يرحب بالاتفاق على الجدول الزمنى للانتخابات فى الصومال

جدة - نرمين السيد - رحب رئيس البرلمان العربى عادل العسومى، باتفاق حكومة الصومال ورؤساء الأقاليم الاتحادية على تحديد مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهرى يوليو وأغسطس من العام الجارى، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية فى العاشر من شهر أكتوبر القادم، وهى الخطوة التى جاءت التزامًا من جميع الأطراف بالاتفاق الذى تم توقيعه فى السابع والعشرين من مايو الماضى، بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال 60 يوما من تاريخ هذا الاتفاق.





وأشاد رئيس البرلمان العربى -فى بيان صحفى اليوم الخميس- بروح المسئولية الوطنية التى تحلت بها جميع الأطراف السياسية من أجل الالتزام بهذا الاتفاق، والوصول إلى هذه الخطوة الهامة، لما سيكون لها من انعكاسات مباشرة على تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية فى الصومال. ودعا الدول العربية والمجتمع الدولى إلى دعم ومساندة الحكومة الصومالية من أجل إنجاح هذه الاستحقاقات السياسية والدستورية الهامة، وإجرائها فى ظل أجواء آمنة ونزيهة وعادلة. وجدد العسومى، التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربى بشأن دعم ومساندة كل ما يعزز الأمن والاستقرار فى الصومال، ويحقق التوافق الوطنى الشامل بها، ويلبى تطلعات شعبها العزيز فى تحقيق الأمن والاستقرار واستكمال مسيرة التنمية.

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