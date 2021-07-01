انت الان تتابع تفاصيل خبر أوروبا تبدأ العمل بالشهادة الخضراء الخاصة بفيروس كورونا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بدأت دول الاتحاد الأوروبي العمل اليوم بالشهادة الخضراء أو الشهادة الرقمية الخاصة بفيروس كورونا، ويأتي الاتفاق بعد عدة جولات من المفاوضات، شارك فيها ممثلي الأعضاء والبرلمان الأوروبي والمفوضة الأوروبية، ويمكن أن يساعد هذا القرار المواطنين بممارسة حقوقهم في التنقل بحرية داخل التكتل بطريقة آمنة ومنسقة بحلول الصيف.

وتعد الشهادة الخضراء خطوة تمهيدية لعودة السياحة والسفر غير الضروري في الصيف داخل الاتحاد الأوروبي، كما أنها ضرورية للدول الأعضاء لمكافحة الفيروس، وجاء ذلك وفقا لتصريح “ستيلا كيرياكيدس ” المفوضة الأوروبية للصحة والسلامة الغذاء في البيان الصادر عن رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبية الثلاثة ( ألمانيا _ البرتغال _ سلوفينيا ).

وأكد البيان أنه يجب على دول الأعضاء الاستمرار في الدعوة إلى تجنب السفر الغير الضروري إلى المناطق الخطرة أو المصنفة بالون الأحمر إليها.

وتقضي لوائح الاتحاد الأوروبي أنه ينبغي على الأشخاص الذين يسافرون إلى هذه المناطق أن يكون بجوزتهم شهادة اختبار سلبية والالتزام بالحجر الصحي الذي تحدده كل دولة من دول الأعضاء التي عددها “27 دولة ” كلا على حدة.

هل كان مخطط لشهادة الرقمية الخاصة بكوفيد -19 من قبل

نعم حيث تمت الموافقة على الشهادة الصحية الخاصة بتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا في 20 مايو السابق ودخل حيز التنفيذ 1 يوليو لدول الأعضاء الـ 27 للاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى 4 دول أوروبية خارجية تابعة لمنطقة شنغن “ايسلندا، وليختنشتاين والنرويج وسويسرا” مع السماح لدول الأعضاء بمده 6 أسابيع إضافية إذا تطلب الأمر.

كيف تقدم الشهادة الخضراء رقمية أم ورقية

تقدم الشهادة الخضراء حسبما يطلب من المسافر حيث يمكن أن يبرزها رقمية تحمل رمز كيو أر “QR” على شاشة هاتفه المحمول أو جهاز اللوحي الذي يمكن مسحه ضوئيا عند الدخول إلى بلد ما.

أما إذا كانت ورقية فهي تتضمن أمضاء رقميا فريدا يوصل القارئ إلى بيانات المسافر المتعلقة بفيروس كورونا.

وتتضمن الشهادة للغتين “اللغة الوطنية للبلاد واللغة الإنجليزية” فهي إذا تحتوي على بيانات ضرورية لمراقبة السفر الأمن وهي:

تفيد بأن حاملها تلقى لقاحا ضد فيروس كورونا . حصل مؤخرًا على نتيجة تثبت أنه غير حامل للفيروس بناءً على فحص PCR. تعافى من العدوى قبل 180 يوما.

مدة صلاحية الشهادة الرقمية أو الشهادة الخضراء الخاصة بفيروس كورونا

تكون الشهادة سارية لمدة 22 شهرا ولا تزيد مدة الصلاحية للشهادة على عام.

امتيازات الشهادة الرقمية

تتيح لسكان الاتحاد الأوروبي التنقل بحرية في أنحاء الاتحاد الأوروبي وعند فرض قيود إضافية يتعين على الدولة التي فرضت القيود إبلاغ شركائها في الاتحاد الأوروبي قبل 48 ساعة من تطبيقها

ولا تعتبر الشهادة الرقمية الخاصة بـ COVID -19 وثيقة سفر.

هل يحتاج تنقل ساكن الاتحاد الأوروبي داخل ارضه إلى تحميل تطبيق معين

لكل دولة نظام خاص أي أن الاتحاد الأوروبي لن يقوم بتصميم تطبيق واحد.