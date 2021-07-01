نتائج البكالوريا سوريا 2021 حسب الاسم الثلاثي Syria results نتيجة الثانوية السورية الدورة الأولى عبر موقع الوزارة

نتائج البكالوريا سوريا 2021 حسب الاسم الثلاثي، من أهم النتائج السورية المرتقب أن يتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة، خاصة بعد التصريحات الأخيرة الصادرة من وزارة التربية السورية بأنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح في أكثر من خمس مواد من نتائج البكالوريا في سوريا الدورة الأولى 2021، كما أكدت الوزارة أنها تعمل على قدم وساق لسرعه إعلان النتائج وتم إيقاف تصحيح نتائج الصف التاسع لسرعه الانتهاء من نتائج البكالوريا السورية، ويمكن للطلاب معرفة خطوات استخراج نتائج البكالوريا في سوريا حسب الاسم الثلاثي 2021 الدورة الأولى عبر موقع وزارة التربية من خلال الخطوات التي سيتم عرضها في نهاية التقرير.

بدأت امتحانات نتائج البكالوريا في سوريا خلال نهاية شهر أيار الماضي، واستمرت حتي 22 حزيران في جميع المدن السورية، وسط متابعه دقيقة على مدار الساعة من جانب وزارة التربية السورية، هذا وقد أعلنت وزارة التربية شروط نجاح الطالب في نتائج الباك بسوريا الدورة الأولى وهي أن يحصل الطالب على النهاية الصغري للنجاح في كل مادة على الأقل، وأن لم يحصل الطالب على النهاية الصغري في أي مادة يعد الطالب راسب، كما أشارت وزارة التربية والتعليم بسوريا أنه في حال رسوب الطالب في ثلاث مواد كحد أقصى يمكنه أن يخوض امتحانات المواد الدراسيه التي رسب بها في الدورة الثانية من نتائج البكالوريا، كما أكدت الوزارة أنه يمكن للطلاب الراغبين في تحسين درجاتهم خوض ثلاث امتحانات يختارها الطالب في الدورة الثانية على أقصي تقدير لتحسين درجاته مع الاحتفاظ بدرجات باقي المواد.

يمكن لطلاب الثانويه العامه بسوريا استخراج النتائج فور صدورها من خلال الخطوات التالية:

فتح موقع وزارة التربية السورية.

قم باختيار النتائج الامتحانية.

اختر نتيجة الشهادة الثانوية الدورة الأولى.

حدد القسم التابع له ( علمي، أدبي، شرعي، نسوي).

اختر طريقة الاستعلام عن النتيجة سواء من خلال الاسم أو رقم الاكتتاب أو المدرسة.

سجل بيانات الطالب.

انقر على استعلم عن النتيجة.

كما يمكنك كتابة تعليق بنهاية الخبر يتضمن اسمك ورقم الاكتتاب والمدرسة والمدينة التابع لها، وسيتم عرض نتائج البكالوريا سوريا فور صدورها.