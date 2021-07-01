طريقة التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي الجديد 1443 بعد صدور شروط الاستحقاق الجديدة للموظفين على الموقع الإلكتروني الرسمي للضمان من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، حيث مع حلول السنة الجديدة تم إصدار تعديلات طفيفة على شروط تسجيل الضمان للمستفيدين الجدد وللتجديد للمستفيدين بالفعل سواء للعاطلين أو أصحاب العمل.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

يعتبر راتب الضمان الاجتماعي عونًا مهمًا للكثير من الأسر في المملكة العربية السعودية للحصول على عيشة كريمة بهدف تحقيق مستوى دخل فوق المتوسط لجميع مواطني المملكة.

حيث تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمكانية تسجيل جميع المستحقين بشكل إلكتروني بالكامل بهدف التسهيل على الجميع.

بالطبع لا يخفى على أحد أن الراتب المقدم يشكل عونًا كبيرًا للأسر حيث يبدأ من رقم 2000 ريال ويصل إلى 10000 ريال سعودي!

وضعت الوزارة عدت شروط أساسية من أجل التسجيل أولها أن تكون من الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي وهي كالتالي:

الرجال والنساء في سن الشيخوخة. اليتيم متوفي الأب أو مجهول لأحد من الأبوين أو كلاهما. الأسرة بدون عائل (الأرملة وأبنائها – أسرة المفقودين والغائبين – المرأة المعلقة – أسرة مدمن المخدرات). المرأة الوحيدة بدون عائل مثل المطلقة والأرملة والمهجورة والمعلقة وزوجة الغائب أو المفقود أو زوجة مدمن المخدرات. العاجزين عن العمل من أصحاب الإعاقات سواء الدائمة أو المؤقتة.

ولكن ما هي الشروط الواجب توافرها من أجل استحقاق دعم مؤسسة معاش الضمان الاجتماعي؟

شروط التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي الجديدة

جاءت شروط المؤسسة الخاصة من أجل التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي الجديد في الخدمات الإلكترونية كالتالي:

أن يكون مقدم الطلب مواطن سعودي الجنسية ولكن هناك استثناءات سنذكرها في النهاية. يجب أن يكون المواطن مقيم في المملكة إقامة دائمة. ثم يكون راتبه أقل من الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي الوطني. ينطبق عليه حد أقصى لمعايير امتلاك الثروة. هذا وقد أصدرت الوزارة استثناءات جديدة في خدمة نظام الضمان من شرط الجنسية ليشمل الخدمة فئات وعدد أكبر وهي للفئات التالية:

المرأة غير السعودية زوجة السعودي. ثم المرأة غير السعودية المطلقة أو الأرملة من زوج سعودي ولها أبناء سعوديين مع بطاقة إقامة دائمة. أبناء المرأة السعودية من زوج غير سعودي سواء أرملة أو مطلقة مع إقامة الأبناء في المملكة. المعاقين والأيتام.

طريقة التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي الجديد

قبل التعرف على طريقة تقديم طلب التسجيل في المؤسسة يجب أولًا التعرف على كيفية إنشاء حساب في الموقع الوطني للضمان عن طريق الخطوات التالية: