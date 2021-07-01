رابط إظهار نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 بابل وجميع محافظات العراق

نتابع معكم نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول في العراق، حيث تزداد عمليت البحث يوميا عن رابط نتائج السادس الابتدائي وخطوات معرفة درجات الطلاب في الدور الأول، وهو ما سنوافيكم به في هذه المقالة، وقد انتهي كافة الطلاب من اداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي الجاري في يونيو الماضي، وهذا تحت الظروب الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة لفيروس كوفيد-19 المستجد، وقد ادي الطلاب اختباراتهم مع تدبير كافة الاجراءات الاحترازية التي اعلتنها وزارة التربية والتعليم العراقية.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2021

يتم الإعلان عن ظهور نتيجة السادس الابتدائي رسميا عبر المواقع المخصصة لإعلان درجات الطلاب، وهذا بعد الانتهاء من عمليات تصحيح الاوراق الخاصة بالطلبة والطالبات بكل محافظة علي حدي، ثم يتم رصد درجات الطلاب واعتمادها وإعلان نسب نجاح الطلاب في كافة المحافظات.

موعد العام الدراسي الجديد وزارة التربية نتائج السادس ابتدائي

تم التأكيد من قبل الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم العراقية أن قريبا يتم الإعلان عن نسب نجاح الطلاب في السادس الابتدائي الدور الأول، ثم يتم إتاحة الاستعلام عن نتائج الطلاب بكل سهولة ويسر إلكترونيا من خلال موقع وزارة التربية العراقية بالاسم ورقم الطالب.

الدخول علي رابط موقع وزارة التربية العراقية اختيار نتائج الجولة الاولي واختيار الصف السادس الابتدائي كتابة جميع البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها النقر علي زر “اظهار النتيجة”

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الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي العراق

والجدير بالذكر أن وزارة التربية العراقية تقوم بنشر ملف درايف او بي دي اف يحوي اسماء الطلاب وحالاتهم ودرجاتهم في كافة المواد، وهذا حسب المحافظة، والجدير بالذكر أن هذه الملفات لم يتم نشرها حتي هذه اللحظة حيث أنه لم يتم اعتماد نتائج الطلاب او نسبة النجاح حتي الآن.

والجدير بالذكر أن وزارة التربية العراقية قامت خلال الساعات الماضية بالإعلان عن كشف اسماء اوائل السادس ابتدائي في كافة المحافظات، ومن المنتظر اعتماد نتائج الطلاب قريبا، وننوه أنه لا داعي للقلق او التوتر حيث أن درجات الطلاب ستظهر قريبا، ترقبوا آخر اخبار وزارة التربية العراقية عبر موقعنا ثقفني.