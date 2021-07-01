آلية حجز موعد مكتب العمل موقع وزارة الموارد البشرية

حجز موعد مكتب العمل يعد من أهم الخدمات الإلكترونية التي يتم تقديمها للأفراد داخل المملكة العربية السعودية وذلك تنفيذًا لرؤية المملكة 2030 في جعل كافة الخدمات الحكومية للأفراد عبر الإنترنت ومن خلال رابط حجز موعد مكتب العمل يستطيع الأفراد حجز موعد مسبق قبل التوجه إلى مكتب العمل، لذا يتساءل الأفراد عن كيفية حجز موعد في مكتب العمل ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على حجز موعد مكتب العمل.

حجز موعد مكتب العمل

يتعين على الأفراد حجز موعد مكتب العمل قبل الذهاب إلى مقر مكتب العمل كما يمكنهم من خلال الخدمات الإلكترونية الاستعلام عن المواعيد التي تم حجزها من خلال خدمة الموعد الإلكتروني، ويمكن حجز موعد مكتب العمل من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

التوجه إلى أيقونة الخدمات الإلكترونية الخاصة بمكتب العمل.

يقوم المستخدم بتسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على تبويب خدمة الموعد الإلكتروني، ومن ثم الضغط على كلم أبدأ الخدمة ومتابعة التعليمات المقدمة من الموقع.

يتم توجيه المستخدم بعد ذلك إلى صفحة إدخال البيانات الخاصة به لحجز موعد مكتب العمل ومنها رقم الهوية أو الإقامة ورقم الجوال ويتم بعد ذلك اختيار المقر اليوم المراد التوجه فيه إلى مقر المكتب ويتم بعد ذلك كتابة الرمز الموجود بالصفحة.

بعد الانتهاء من كتابة كافة المعلومات واختيار موعد الزيارة يتم الضغط على كلمة حجز، ليتم إرسال رسالة نصية للجوال المسجل تفيد بحجز موعد بمكتب العمل.

خطوات حجز موعد مكتب العمل إلكترونيًا للأفرادكيفية استعلام الأفراد عن مواعيد مكتب العمل

تم إتاحة إمكانية الاستعلام عن المواعيد السابق حجزها لزيارة مكتب العمل من خلال إتباع الخطوات التالية: