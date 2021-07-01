“طالع” رابط استعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2021 في العراق من موقع الوزارة الرسمي بالامتحاني والاسم الرباعي

رابط استعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2021 في العراق نتابعه التي من المتوقع ان يبدأ اعمال اعلانها الرسمي على مستوي كافة المحافظات والمدن العراقية بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد وتجميع درجات الطلاب لأجل مساعدة الطلاب وتمكينهم من استخراج نتائجهم بكل سهولة من موقع نتائج الصف السادس الابتدائي الرسمي وهو موقع وزارة التربية العراقية الذي سنتابع مع حضراتكم الان طرق وخطوات الوصول إليه

استعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 في العراق

ادي طلاب وطالبات جميع المحافظات العراقية جميع الاختبارات المقررة عليهم مابين صباح يوم الأحد الموافق بالتاريخ الميلادي 13/6/2021 اختبارات إتمام التعليم الابتدائي تحريرياً وشفوياً، لتبدأ بعد آخر أيام عقد اختبارات الصف السادس الابتدائي وهو يوم التاسع عشر من شهر يونيو عمليات التصحيح ورصد الدرجات وذلك على مستوى كافة المحافظات والمدن العراقية، لتبدأ عليه عمليات رفع نتائج الطلاب اون لاين بالساعات الأخيرة بموجب تصريحات وزارة التربية العراقية، ليتزايد على غرار هذا الامر مؤشرات البحث على جوجل حول طرق الحصول على تلك النتائج اون لاين من خلال مجموعة من الخطوات نرصدها أمام حضراتكم الان

خطوات استعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق

تباشر وزارة التربية والتعليم العراقية على بدء أعمال اعلان نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول فى العراق لأجل توفير امكانيات الاستعلام عن تلك النتائج بشكل مبسط وسهل للغاية فقط بتسجيل رقم المقعد واسم الطالب الرباعي، لتكون امكانية الطلاب على معرفة ملفات pdf مطروحة بصورة مجانية أمام طلاب كافة المحافظات العراقية على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة نتائج الصف السادس الابتدائي

البدء فى تسجيل كافة البيانات المطلوبة والمحددة لإجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي تشمل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام

علماً على ان نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق لم يتم الإعلان عنها حتى لحظتنا الحالية، على ان نتابع على رأس الساعة كافة المستجدات الواردة حول ظهور واعلان نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق المقرر على أن يبدأ فى أعقاب دقائق ولحظات معدودة من الان