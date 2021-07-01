شاهد : مروحيات أردنية تنقل محمود عباس من فلسطين الى عمان

دوت الخليج :- نقلت مروحيات أردنية الرئيس الفلسطيني محمود عباس من مقر اقامته الى عمان الاربعاء للقاء الملك .
وخلال اللقاء جدد جلالة الملك عبدالله الثاني التأكيد على موقف الأردن الداعم والمساند للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وقيام دولتهم المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي أعقاب القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية التي عقدت في بغداد أخيراً، ضمن اللقاءات والأنشطة الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك قبيل زيارة عمل مقبلة إلى واشنطن.
وشدد جلالته، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على أهمية ترجمة وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى هدنة ممتدة، تدفع باتجاه حل سياسي يحقق للفلسطينيين حقوقهم.
شاهد كيف تم نقل عباس من فلسطين الى الاردن :
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