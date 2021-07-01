العراق.. إخماد حريق ضخم فى فندق بكربلاء وإنقاذ 200 مواطن

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن مصدر أمنى -لم تسمه- القول إن قوات الدفاع المدنى تمكنت من إخماد الحريق وإنقاذ النزلاء. وأشار إلى أن أسباب اندلاع الحريق لم تعرف بعد، فيما تم فتح تحقيق للوقف على أسباب الحادث.

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