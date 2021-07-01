رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقي للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2021 بالعراق بالرقم الامتحاني

موقع وزارة التربية والتعليم العراقي للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2021 بالعراق التي يتزايد حولها مؤشرات البحث على جوجل من قبل الطلاب والسادة أولياء الأمور لاجل الحصول عليها وإجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين فى ظل تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لاجل اعلان نتائج السادس الابتدائي بالعراق على أمن شكل ممكن من خلال موقع وزارة التربية العراقية.

موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نتابع مع حضراتكم على رأس الساعة اعمال اعتماد نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2021 وذلك لتسهيل خطوات الاستعلام أمام الطلاب والسادة أولياء الأمور، حيث يتزايد بحث أعداد كبيرة من الطلاب والسادة أولياء الأمور لاجل التعرف على نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول الفصل الدراسي الثاني كونها مرحلة مصيرية من خلالها ينتقل الطالب للتعليم المتوسط ، حيث أشار عدد كبير من السادة المسؤولين على ان نتائج التعليم الابتدائي سيتم البدء فى اعلانها فى الاسبوع الاول من يوليو وذلك بعد الانتهاء بشكل رسمي من اعمال التصحيح ورصد الدرجات، على أن نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية طرق و خطوات الاستعلام عن تلك النتائج

علماً على ان طلاب الصف السادس الابندائي قامو بمباشرة جميع الاختبارات المقررة عليهم فى جميع الاقسام وجميع المدارس العراقية لمدة اسبوع، حيث بدأت اختبارات الطلاب بدء ً من صباح يوم الاحد الموافق ميلادياً 13 يونيو، على ان استمرت اختبارات الطلاب لمدة اسبوع حتي صباح يوم التاسع عشر من يوينو على مستوي جميع المدارس العراقية.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي

أكدت العديد من المصادر التعليمية المسؤولة على ان موقع وزارة التربية والتعليم العراقية يتولى مسؤولية اعلان نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2021 اون لاين على نحو الخطوات التالية:-

وبهذا وعند النقر على ايقونة استعلام ستكون النتائج معلنة أمام حضراتكم بالحال، حيث ستكون على أعقاب هذه النتائج متوفرة داخل المدارس العراقية بعد الإعلان الكتروني عنها داخل موقع وزارة التربية العراقية، علماً على ان نتائج الطلاب حتى الآن لاتزال تحت قيد التصحيح والرصد استعداداً لبدء اعمال نشرها اون لاين على مستوي كافة المواقع التعليمية على نحو نتابع مع حضراتكم على رأس الساعة لاجل مساعدتكم بالحصول على تلك النتائج المصيرية التي تنقل الطلاب التعليم المتوسط والتي أشار إليها عدد كبير من المسؤولين على ارتفاع نسب نجاح الطلاب بها.

مواعيد اعلان نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2021

لم يتم الكشف عن أي موعد رسمي للإعلان عن نتائج اتمام التعليم الابتدائي بالعراق، إلا أن المصادر الرسمية قد اكدت على ان نتائج السادس الابتدائي بالعراق سيتوالى أعمال اعلانها الرسمي اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية المفعُل خصيصاً لمساعدة الطلاب على الحصول على عدد كبير من الخدمات بصورة وبشكل الكترونية.

لم تعلن حتي الان نتيجة 6 ابتدائي عراقي المقرر على أن يكون ظهورها في اعقاب الساعات القليلة المقبلة اون لاين وبشكل رسمي قبل ظهورها داخل المدارس العراقية المقرر على أن يكون مطروح أمام جميع الطلاب فى الاسبوع الاول من شهر يوليو أي بدءً من صباح يوم السبت سيتمكن الطلاب من التعرف على نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق