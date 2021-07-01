مدير منظمة ترامب المالى يدفع ببراءته فى قضية الاحتيال الضريبى

ووجهت لفايسلبيرج تهمة التهرب من الضرائب على 1.7 مليون دولار من دخله، فى لائحة الاتهام المؤلفة من 15 تهمة، فيما تم اتهام إحدى الشركات التابعة لمنظمة ترامب بـ"التخطيط للاحتيال".
وتم الإعلان عن التهم بعد يوم من إدانة هيئة محلفين كبرى للمنظمة ومديرها التنفيذى.
وقالت المدعية كارى دن فى جلسة الاتهام فى محكمة مانهاتن الجنائية: "كان هذا مخططا للاحتيال الضريبى لمدة 15 عاما يتضمن مدفوعات خارج الدفاتر".
وأضافت: "لقد تم تنظيم الأمر من قبل كبار المديرين التنفيذيين الذين كانوا يستفيدون ماليا أنفسهم والشركة، من خلال الحصول على زيادات سرية فى الأجور على حساب دافعى الضرائب الفيدراليين".
ويمكن أن تقوض لائحة الاتهام علاقات منظمة ترامب مع البنوك وشركاء الأعمال، وقد يؤدى ذلك أيضا إلى تعقيد مستقبل ترامب السياسى.
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