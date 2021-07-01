إصابات كورونا في بريطانيا عند أعلى مستوى في 5 أشهر 

سجلت السلطات الصحية البريطانية أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ أكثر من خمسة أشهر، على خلفية زيادة حادة في تفشي الفيروس خلال الأسبوع الأخير.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الخميس عن تسجيل 27989 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية مقابل 26068 إصابة أمس، ما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ 25 يناير الماضي.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس في المملكة المتحدة خلال اليوم الأخير بواقع 22 حالة، مقابل 14 أمس.

وسجلت بريطانيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و828463 إصابة بكورونا، منها 128162 حالة وفاة.

وتظهر إحصاءات وزارة الصحة أن معدل الإصابات الجديدة بكورونا على أساس يومي في بريطانيا ارتفع خلال الأيام السبعة الماضية بواقع 72 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق.

وتلقى أكثر من 44.8 مليون شخص في المملكة المتحدة الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل أكثر من 33 مليونا منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية.