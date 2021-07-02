شروط التسجيل في منصة ريف وطريقة التسجيل في المنصة

يقوم العديد من ممتهني الزراعة بالبحث عن شروط التسجيل في منصة ريف وذلك رغبة منهم في معرفة هل يتم إتاحة التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي لهم من عدمه، وتم السماح بإمكانية تسجيل برنامج ريف للمزارعين بهدف دعمهم ماديًا وتطوير المنتجات الزراعية ويتم التسجيل عبر رابط التسجيل في برنامج ريف بكل سهولة للأفراد المنطبق عليهم الشروط ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط التسجيل في منصة ريف.شروط التسجيل في منصة ريف
تم وضع شروط التسجيل في منصة ريف لضمان الحصول على أكبر استفادة ممكنة من الدعم المقدم للمزارعين ويجب على راغبي تسجيل برنامج ريف معرفة هذه الشروط والتأكد من مطابقتها لهم وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:شروط التسجيل في برنامج ريف
- ضرورة أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية سواء كان هذا المقدم من الرجال أو النساء، وفي حالة كونه غير سعودي يجب توافر بطاقة التنقل له.
- يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم من العاملين بالمجال الزراعي بنفسه.
- يجب ألا يكون الشخص المتقدم للتسجيل في منصة ريف من العاملين بإحدى القطاعات الخاصة أو العامة.
- يجب أن يكون المتقدم للتسجيل في منصة ريف يبدأ عمره من 21 عامًا.
- أن يكون المتقدم للتسجيل في منصة ريف لا يزيد الدخل الشهري الخاص به عن 6000 ريال سعودي.
- يجب أن يقوم الراغب في التسجيل بتقديم رقم حساب بنكي نشط باسمه.
- يجب أن يكون المتقدم للتسجيل بالمنصة ملتزمًا بالشروط الصحية والفنية.
- في حالة حصول المتقدم للتسجيل على برامج دعم أخري يجب ألا تزيد هذه البرامج عن ثلاثة وألا يزيد إجمالي مبالغ الدعم منها عن 54 ألف ريال.
يمكن للراغبين في التسجيل في منصة ريف للحصول على الدعم إتباع الخطوات التالية لإتمام عملية التسجيل بنجاح:
- يتم الدخول إلى الرابط الرسمي لمنصة ريف.
- الضغط على أيقونة حساب جديد.
- تطلب بعد ذلك المنصة بعض المعلومات من الراغب في التسجيل كالاسم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد وكذلك رقم الجوال.
- يتم بعد ذلك كتابة رمز التحقق الموجود بالصفحة، ومن ثم يتم الضغط على أيقونة تسجيل.
- تقوم بعد ذلك المنصة بإرسال رقم التحقق على الجوال الذي تم تسجيله ليتم كتابته في المكان المخصص له بالمنصة ومن ثم يكون اكتمل التسجيل بنجاح ويمكن بعد ذلك تسجيل دخول منصة ريف والبدء في تقديم طلب الدعم بسهولة.
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يقوم العديد من ممتهني الزراعة بالبحث عن شروط التسجيل في منصة ريف وذلك رغبة منهم في معرفة هل يتم إتاحة التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي لهم من عدمه، وتم السماح بإمكانية تسجيل برنامج ريف للمزارعين بهدف دعمهم ماديًا وتطوير المنتجات الزراعية ويتم التسجيل عبر رابط التسجيل في برنامج ريف بكل سهولة للأفراد المنطبق عليهم الشروط ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط التسجيل في منصة ريف.شروط التسجيل في منصة ريف
تم وضع شروط التسجيل في منصة ريف لضمان الحصول على أكبر استفادة ممكنة من الدعم المقدم للمزارعين ويجب على راغبي تسجيل برنامج ريف معرفة هذه الشروط والتأكد من مطابقتها لهم وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:شروط التسجيل في برنامج ريف
- ضرورة أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية سواء كان هذا المقدم من الرجال أو النساء، وفي حالة كونه غير سعودي يجب توافر بطاقة التنقل له.
- يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم من العاملين بالمجال الزراعي بنفسه.
- يجب ألا يكون الشخص المتقدم للتسجيل في منصة ريف من العاملين بإحدى القطاعات الخاصة أو العامة.
- يجب أن يكون المتقدم للتسجيل في منصة ريف يبدأ عمره من 21 عامًا.
- أن يكون المتقدم للتسجيل في منصة ريف لا يزيد الدخل الشهري الخاص به عن 6000 ريال سعودي.
- يجب أن يقوم الراغب في التسجيل بتقديم رقم حساب بنكي نشط باسمه.
- يجب أن يكون المتقدم للتسجيل بالمنصة ملتزمًا بالشروط الصحية والفنية.
- في حالة حصول المتقدم للتسجيل على برامج دعم أخري يجب ألا تزيد هذه البرامج عن ثلاثة وألا يزيد إجمالي مبالغ الدعم منها عن 54 ألف ريال.
يمكن للراغبين في التسجيل في منصة ريف للحصول على الدعم إتباع الخطوات التالية لإتمام عملية التسجيل بنجاح:
- يتم الدخول إلى الرابط الرسمي لمنصة ريف.
- الضغط على أيقونة حساب جديد.
- تطلب بعد ذلك المنصة بعض المعلومات من الراغب في التسجيل كالاسم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد وكذلك رقم الجوال.
- يتم بعد ذلك كتابة رمز التحقق الموجود بالصفحة، ومن ثم يتم الضغط على أيقونة تسجيل.
- تقوم بعد ذلك المنصة بإرسال رقم التحقق على الجوال الذي تم تسجيله ليتم كتابته في المكان المخصص له بالمنصة ومن ثم يكون اكتمل التسجيل بنجاح ويمكن بعد ذلك تسجيل دخول منصة ريف والبدء في تقديم طلب الدعم بسهولة.
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