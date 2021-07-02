جامعة بيشة تعلن عن بدء قبول مرحلتي البكالوريوس والدبلوم بداية من الأحد المقبل

جامعة بيشة هي من أهم الجامعات الحكومية التي توجد في المملكة العربية السعودية، تم أنشاؤها عام 2014 ميلادية بموجب مرسوم ملكي من سمو الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود خادم الحرمين الشريفين، ولها العديد من الفروع ف مختلف محافظات المملكة ومنها النماص والقرن وتثليث ، الجامعة يوجد بها العديد من الكليات بتخصصات مختلفة والتي يصل عددها لي خمسة عشر كلية.

جامعة بيشة وبدء قبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم

قد قامت الجامعة منذ ساعات قليلة من بدء القبول في مرحلتي البكالوريوس و الدبلوم لجميع الطلبة و الطالبات عن العام الجامعي الجديد 1443 – 1444 هجرية وذلك بدءًا من يوم الأحد المقبل الموافق 4 من يوليو الجاري والموافق 24 من ذو القعدة 1442 هجرية ، وذلك من خلال بوابة القبول الالكترونية، وقد أشار الدكتور فارس القرشي عميد القبول والتسجيل إلي أن القبول سوف يكن متوفراً في 4 مسارات مختلفة وهي كالتالي:

المسار الصحي : ويوجد به 4 تخصصات.

: ويوجد به 4 تخصصات. يتوفر المسار العلمي والهندسي : يوجد به 16 تخصص.

: يوجد به 16 تخصص. المسار الإنساني : يوجد به 5 تخصصات.

: يوجد به 5 تخصصات. كما يوجد المسار الإداري : به 3 تخصصات.

كما أشار القرشي عميد القبول والتسجيل إلي توفر 7 تخصصات في مرحلة الدبلوم وذلك في مختلف الفروع التي تم ذكرها سابقاً،كما أضاف سيادته إلي أن التخصصات المتاحة للتسجيل للعام الدراسي الجديد يشمل البرامج المستحدثة و التي يصل عددها إلي 9 برامج علي مستوي البكالوريوس، بينما مستوي الدبلوم يصل عدد البرامج إلي 5 برامج ، علي أن يتم قبول الطلاب وفقاً للشروط و المعايير المحددة للمفاضلة بين الطلبة و الطالبات

أن يكون المتقدم حاصلاُ علي شهادة الثانوية العامة من المملكة العربية السعودية أو من خارجها.

ألا يمر علي الحصول علي شهادة الثانوية أكثر من خمس سنوات.

النجاح في الاختبارات التحصيلية و اختبار القدرات.

حسن السير و السلوك وألا يكون الطالب قد تعرض للفصل التأديبي و الأكاديمي من جامعات أخري.

شروط القبول في جامعة بيشة

طريقة التسجيل بالجامعة .