قرارات الضمان الاجتماعي الجديد 1442 عبر وزارة الموارد البشرية ننشر تفاصيل اللائحة التنفيذية

الموارد البشرية تنشر تفاصيل اللائحة التنفيذية للضمان الاجتماعي الجديد قامت وزارة الموارد البشرية وأيضاً وزارة التنمية الاجتماعية بالكشف عن جميع التفاصيل التي تخص اللائحة التنفيذية الجديدة الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي.

قرارات الضمان الاجتماعي الجديد 1442

قامت اللائحة بمنح جميع أفراد المجتمع بالحق في الذهاب إلى المحكمة المختصة ومنهم ما يلي :

الأشخاص التي تعاني من فقد أهلية أو نقص في أشياء اخرى.

وكما عملت على إلغاء المعاش كل شخص لا يستطيع أن يتصرف فيه وهذا يتم من خلال اللجوء إلى القضاء والإثبات بأن هذا الشخص عديم الأهلية حينئذ يظهر قرار بعدم أخذ هذا الشخص المعاش الجديد.

كما يمكن أن يقوم الشخص بالاستفادة بالمعاش السعودي إذا كان يقيم في السعودية بصفة دائمة.

ويلزم أيضاً أن يكون لديه استحقاق بشرط أن لا يخرج خارج المملكة العربية السعودية لمدة تصل إلى ثلاث شهور بدون إخبار الجهة بذلك.

كما يتم إستثناء شرط الجنسية التي يتطلبها القانون السعودي لزوجة الرجل السعودي .

وأيضاً يتم إستثناء الأرملة التي يكون لديها أولاد من دم سعودي ويشترط أيضاً بأن تقيم الزوجة وأيضاً أولادها بصفة دائمة في السعودية ، ويشترط أن تقوم بإثبات هذا في الأوراق المطلوبة.

تفاصيل اللائحة التنفيذية للضمان الإجتماعي الجديد 1442

بالنسبة للمرأة التي توفي زوجها أو للمرأة المطلقة وكانت متزوجة من رجل غير سعودي ، فيلزم جيداً إقامتهم في المملكة العربية السعودية بصفة دائمة ويتم إثبات هذا من خلال الأوراق التي تقدمها الزوجة في المحكمة وبأوراق رسمية تماماً.

أما بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة أو اليتامي وأيضاً الأشخاص الذين توفيت أزواجهم فيلزم عليهم جيداً لكي يتم إعطائهم الراتب أو المعاش أن يكون لديهم بطاقات مفعلة ويستطيع التنقل بها ، ويلزم عليهم إثبات هذا في الأوراق الرسمية أما لو كان هناك أشخاص كثيرون يعيشون في منزل واحد ويوجد شخص منهم لديه معاش فيلزم بصرف عليهم وتكفيلهم أما لو كانوا أكثر من أسرة ولكن لا يعيشون في منزل واحد فلا يكون مسئول عنهم ويبقي كل شخص مسئول عن أهل بيتة فقط.