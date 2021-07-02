السعودية تكثف استعداداتها مع قُرب موسم الحج

جدة - نرمين السيد - كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى جاهزيتها لموسم الحج، حيث سخرت جميع الخدمات لزائرى المسجد النبوى على أفضل وجه مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لسلامة زائرى المسجد النبوى.





وأعدت رئاسة شؤون المسجد -وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس- خطتها وفق الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة زائرى المسجد، وتقديم أرقى وأجود الخدمات لهم ليؤدوا عبادتهم براحة وطمأنينة.

وركزت فى خطتها على جوانب التعقيم والتطهير والسقيا وتعزيز الإجراءات الاحترازية إضافة إلى الجوانب العلمية والتوجيهية والإرشادية والتوعوية، والاستفادة من قنوات التواصل الحديث فى إيصال الرسالة الإعلامية للمتلقى قبل وصوله للمسجد النبوى، تسهيلًا على الزائرين وحرصًا على سلامتهم وراحتهم.

وعملت الوكالة على التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية والصحية فى المسجد النبوى ليكون العمل تنسيقيًا تكامليًا بين مختلف القطاعات، ليحقق أعلى معايير الدقة والجودة والسرعة فى التعامل مع الأمور الطارئة.