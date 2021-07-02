طريقة تغيير المؤهل العلمي في أبشر 1443 وتغيير الحالة الاجتماعية

يبحث العديد من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن طريقة تغيير المؤهل العلمي في أبشر حيث تعد أبشر من الخدمات الأساسية التي تم إنشاؤها من قبل الحكومة السعودية لتقديم الكثير من الخدمات إلكترونيًا لكل من المواطنين والمقيمين فيمكن أيضًا تعديل المهنة في أبشر وكذلك يمكن تعديل البيانات الشخصية في أبشر كما يمكن من خلال أبشر معرفة كيف أغير المستوي التعليمي في أبشر ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تغيير المؤهل العلمي في أبشر.طريقة تغيير المؤهل العلمي في أبشر
يمكن للراغبين في معرفة طريقة تغيير المؤهل العلمي في أبشر إتباع الخطوات التالية لإتمام عملية تغيير المؤهل وإضافة المؤهل الجديد بنجاح:خطوات تغيير المؤهل العلمي في أبشر 1443
- يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر، ومن ثم يتم اختيار كلمة أبشر الأفراد.
- يتعين بعد ذلك على المستخدم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- يقوم بعد ذلك المستخدم بالتوجه إلى أيقونة خدماتي ومنها يتم اختيار كلمة خدمات.
- التوجه بعد ذلك إلى أيقونة الخدمات الخاص بالأحوال المدنية، ومن ثم الضغط على كلمة مركز الرسائل والطلبات.
- من قائمة الأحوال المدنية يتم الضغط على المؤهل العلمي ويقوم المستخدم بإدراج التعديل المطلوب.
- يتم طلب بعض البيانات من المستخدم وكذلك عليه إرفاق الأوراق الدالة على تعديل المؤهل ومن ثم يتم الضغط على كلمة إرسال الطلب.
قد يطرأ على أحد المواطنين أو المقيمين أي تغيير في الحالة الاجتماعية كالزواج أو الطلاق ويمكن من خلال مركز الرسائل والطلبات تعديل الحالة الاجتماعية بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر، ومن ثم تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم والرمز السري الخاص به.
- التوجه بعد ذلك إلى قائمة خدماتي ومنها يتم اختيار خدمات.
- من قائمة الخدمات يتم اختيار المعلومات الشخصية.
- يتم بعد ذلك اختيار كلمة تحديث الحالة الاجتماعية، لتظهر أمام المستخدم الحالات التالية:
- أرمل.
- متزوج.
- أعزب.
- مطلق.
- يتم اختيار الحالة الحالية للمستخدم والراغب في تعديلها ومن ثم الضغط على أيقونة تحديث الحالة الاجتماعية.
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يبحث العديد من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن طريقة تغيير المؤهل العلمي في أبشر حيث تعد أبشر من الخدمات الأساسية التي تم إنشاؤها من قبل الحكومة السعودية لتقديم الكثير من الخدمات إلكترونيًا لكل من المواطنين والمقيمين فيمكن أيضًا تعديل المهنة في أبشر وكذلك يمكن تعديل البيانات الشخصية في أبشر كما يمكن من خلال أبشر معرفة كيف أغير المستوي التعليمي في أبشر ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تغيير المؤهل العلمي في أبشر.طريقة تغيير المؤهل العلمي في أبشر
يمكن للراغبين في معرفة طريقة تغيير المؤهل العلمي في أبشر إتباع الخطوات التالية لإتمام عملية تغيير المؤهل وإضافة المؤهل الجديد بنجاح:خطوات تغيير المؤهل العلمي في أبشر 1443
- يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر، ومن ثم يتم اختيار كلمة أبشر الأفراد.
- يتعين بعد ذلك على المستخدم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- يقوم بعد ذلك المستخدم بالتوجه إلى أيقونة خدماتي ومنها يتم اختيار كلمة خدمات.
- التوجه بعد ذلك إلى أيقونة الخدمات الخاص بالأحوال المدنية، ومن ثم الضغط على كلمة مركز الرسائل والطلبات.
- من قائمة الأحوال المدنية يتم الضغط على المؤهل العلمي ويقوم المستخدم بإدراج التعديل المطلوب.
- يتم طلب بعض البيانات من المستخدم وكذلك عليه إرفاق الأوراق الدالة على تعديل المؤهل ومن ثم يتم الضغط على كلمة إرسال الطلب.
قد يطرأ على أحد المواطنين أو المقيمين أي تغيير في الحالة الاجتماعية كالزواج أو الطلاق ويمكن من خلال مركز الرسائل والطلبات تعديل الحالة الاجتماعية بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر، ومن ثم تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم والرمز السري الخاص به.
- التوجه بعد ذلك إلى قائمة خدماتي ومنها يتم اختيار خدمات.
- من قائمة الخدمات يتم اختيار المعلومات الشخصية.
- يتم بعد ذلك اختيار كلمة تحديث الحالة الاجتماعية، لتظهر أمام المستخدم الحالات التالية:
- أرمل.
- متزوج.
- أعزب.
- مطلق.
- يتم اختيار الحالة الحالية للمستخدم والراغب في تعديلها ومن ثم الضغط على أيقونة تحديث الحالة الاجتماعية.
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