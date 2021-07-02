طريقة تغيير المؤهل العلمي في أبشر 1443 وتغيير الحالة الاجتماعية

يبحث العديد من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن طريقة تغيير المؤهل العلمي في أبشر حيث تعد أبشر من الخدمات الأساسية التي تم إنشاؤها من قبل الحكومة السعودية لتقديم الكثير من الخدمات إلكترونيًا لكل من المواطنين والمقيمين فيمكن أيضًا تعديل المهنة في أبشر وكذلك يمكن تعديل البيانات الشخصية في أبشر كما يمكن من خلال أبشر معرفة كيف أغير المستوي التعليمي في أبشر ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تغيير المؤهل العلمي في أبشر.

طريقة تغيير المؤهل العلمي في أبشر

يمكن للراغبين في معرفة طريقة تغيير المؤهل العلمي في أبشر إتباع الخطوات التالية لإتمام عملية تغيير المؤهل وإضافة المؤهل الجديد بنجاح:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر، ومن ثم يتم اختيار كلمة أبشر الأفراد.

يتعين بعد ذلك على المستخدم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

يقوم بعد ذلك المستخدم بالتوجه إلى أيقونة خدماتي ومنها يتم اختيار كلمة خدمات.

التوجه بعد ذلك إلى أيقونة الخدمات الخاص بالأحوال المدنية، ومن ثم الضغط على كلمة مركز الرسائل والطلبات.

من قائمة الأحوال المدنية يتم الضغط على المؤهل العلمي ويقوم المستخدم بإدراج التعديل المطلوب.

يتم طلب بعض البيانات من المستخدم وكذلك عليه إرفاق الأوراق الدالة على تعديل المؤهل ومن ثم يتم الضغط على كلمة إرسال الطلب.

خطوات تغيير المؤهل العلمي في أبشر 1443تعديل الحالة الاجتماعية في أبشر

قد يطرأ على أحد المواطنين أو المقيمين أي تغيير في الحالة الاجتماعية كالزواج أو الطلاق ويمكن من خلال مركز الرسائل والطلبات تعديل الحالة الاجتماعية بكل سهولة من خلال الخطوات التالية: