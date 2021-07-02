غارات إسرائيلية على قطاع غزة ردا على بالونات حارقة

شن الجيش الإسرائيلي، ليلة الجمعة، غارات على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أغارت طائرات حربية الليلة على مواقع لإنتاج وسائل قتالية لمنظمة حماس الإرهابية، حيث استخدمت المواقع المستهدفة من قبل حماس لتطوير الأسلحة".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن القصف "جاء ردًا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية"، مؤكدا أنه "سيرد بقوة على محاولات إرهابية تنطلق من قطاع غزة".

ويعيش قطاع غزة حالة من الهدوء النسبي بعد حرب شنتها إسرائيل على القطاع في مايو الماضي، واستمرت 11 يوما، وتسبب بمقتل أكثر من 250 فلسطيني وإصابة العشرات، فضلا عن تدمير كبير في المباني السكنية.

وتوسطت مصر بين إسرائيل وحركة حماس من أجل وقف إطلاق النار الذي اندلعت على خلفية التضامن مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، بسبب تهديد إسرائيلي بهدم منازل في الحي.