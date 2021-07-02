مجهول يطعن رجلا بالقرب من مترو الأنفاق وسط لندن

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "أل بى سي" البريطانية، أن "الضحية نقل إلى المستشفى عقب إصابته بجروح بالغة فى الحادث"، ووفقا لوكالات إنفاذ القانون، "حالته حرجة". وقالت الشرطة إن "المهاجم اعتقل بعد أن احتجزه المارة بالقرب من مكان الحادث". وتم إجلاء جميع الركاب من محطة أكسفورد سيركس عقب وقوع الحادث، كما أغلقت جميع مداخل المحطة.

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