جدول التقويم الدراسي السعودية 1443 .. بداية العام الدراسي الجديد 2021 والاجازات المدرسية 

جدول التقويم الدراسي السعودية 1443 هو أحد أكثر عمليات البحث التي يتم البحث عنها في هذا التوقيت بشكل كبير في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث تقوم وزارة التعليم السعودية في بداية كل عام دراسي بوضع التقويم الدراسي الخاص بالعام الجديد والذي يضم كافة المواعيد الخاصة بالعام الدراسي من بداية العام الدراسي والإجازات الرسمية على مدار العام مثل إجازة عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى وغيرها من الإجازات الوطنية، ويهتم أولياء الأمور في هذا التوقيت ومع انتهاء العام الدراسي الجاري في التعرف على التقويم الخاص بالعام الدراسي الجديد، لذلك نستعرض من خلال هذا المقال التقويم الدراسي الجديد الخاص بالعام الدراسي 1443 في المملكة العربية السعودية.التقويم الدراسي الجديد في السعودية 1443
أعلنت وزارة التعليم السعودية خلال الايام الماضية عن تفاصيل التقويم الدراسي الخاص بالعام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية في كافة المراحل الدراسية للطلاب، حيث تم تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 1443 ليكون في يوم 21 من شهر محرم للعام الجديد، والذي يوافق يوم 29 من شهر أغسطس 2021، وجاء التقويم الدراسي للعام الدراسي 1443 على النحو التالي.
- بداية الفصل الدراسي الاول رسميا في السعودية للعام الجديد يكون في يوم 21 من شهر محرم 1443.
- اجازة اليوم الوطني الرسمية في يوم 16 من شهر 2 للعام الجديد 1443، والذي يوافق يوم 23 من شهر 9 2021 هذا العام.
- بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول للطلاب رسميا يوم 15 من شهر 5 1443، والذي يوافق يوم 19 من شهر 12 لعام 2021 بالتقويم الميلادي.
- بداية إجازة منتصف العام الدراسي رسميا في يوم 26 من شهر 5 لعام 1443.
- بداية الفصل الدراسي الثاني رسميا في يوم 13 من شهر 6 لعام 1443، والذي يوافق يوم 16 من شهر يونيو 2022.
|التقويم الدراسي 1443
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول
|21/01/1443
|29/08/2021
|اجازة اليوم الوطني
|15/02/1443
|22/09/2021
|بداية إجازة الفصل الدراسي الأول
|20/04/1443
|25/11/2021
|بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني
|01/05/1443
|05/12/2021
|إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
|03/06/1443
|06/01/2022
|بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
|13/06/1443
|16/01/2022
|بداية اجازة الفصل الدراسي الثاني
|07/08/1443
|10/03/2022
|بداية الفصل الدراسي للطلاب للفصل الدراسي الثالث
|17/08/1443
|20/03/2022
|بداية اجازة عيد الفطر
|24/09/1443
|25/04/2022
|بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر
|07/10/1443
|08/05/2022
|بداية إجازة نهاية العام الدراسي
|01/12/1443
|30/06/20
حددت وزارة التعليم السعودية الخطة الخاصة بالتقويم الدراسي الجديد في السعودية 1443، والتي جاءت على النحو التالي.
- يتم تقسيم العام الدراسي الجديد لثلاثة فصول وذلك لمصلحة كلا من المعلمين والطلاب.
- العمل على تعديل المناهج ليتم رفع كفاءة الاوزان النسبية.
- إدخال بعض المواد الجديدة من قبل وزارة التعليم تبعا لحاجة كل مرحلة من المراحل التعليمية.
الوسوم
جدول التقويم الدراسي السعودية 1443 هو أحد أكثر عمليات البحث التي يتم البحث عنها في هذا التوقيت بشكل كبير في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث تقوم وزارة التعليم السعودية في بداية كل عام دراسي بوضع التقويم الدراسي الخاص بالعام الجديد والذي يضم كافة المواعيد الخاصة بالعام الدراسي من بداية العام الدراسي والإجازات الرسمية على مدار العام مثل إجازة عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى وغيرها من الإجازات الوطنية، ويهتم أولياء الأمور في هذا التوقيت ومع انتهاء العام الدراسي الجاري في التعرف على التقويم الخاص بالعام الدراسي الجديد، لذلك نستعرض من خلال هذا المقال التقويم الدراسي الجديد الخاص بالعام الدراسي 1443 في المملكة العربية السعودية.التقويم الدراسي الجديد في السعودية 1443
أعلنت وزارة التعليم السعودية خلال الايام الماضية عن تفاصيل التقويم الدراسي الخاص بالعام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية في كافة المراحل الدراسية للطلاب، حيث تم تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 1443 ليكون في يوم 21 من شهر محرم للعام الجديد، والذي يوافق يوم 29 من شهر أغسطس 2021، وجاء التقويم الدراسي للعام الدراسي 1443 على النحو التالي.
- بداية الفصل الدراسي الاول رسميا في السعودية للعام الجديد يكون في يوم 21 من شهر محرم 1443.
- اجازة اليوم الوطني الرسمية في يوم 16 من شهر 2 للعام الجديد 1443، والذي يوافق يوم 23 من شهر 9 2021 هذا العام.
- بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول للطلاب رسميا يوم 15 من شهر 5 1443، والذي يوافق يوم 19 من شهر 12 لعام 2021 بالتقويم الميلادي.
- بداية إجازة منتصف العام الدراسي رسميا في يوم 26 من شهر 5 لعام 1443.
- بداية الفصل الدراسي الثاني رسميا في يوم 13 من شهر 6 لعام 1443، والذي يوافق يوم 16 من شهر يونيو 2022.
|التقويم الدراسي 1443
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول
|21/01/1443
|29/08/2021
|اجازة اليوم الوطني
|15/02/1443
|22/09/2021
|بداية إجازة الفصل الدراسي الأول
|20/04/1443
|25/11/2021
|بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني
|01/05/1443
|05/12/2021
|إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
|03/06/1443
|06/01/2022
|بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
|13/06/1443
|16/01/2022
|بداية اجازة الفصل الدراسي الثاني
|07/08/1443
|10/03/2022
|بداية الفصل الدراسي للطلاب للفصل الدراسي الثالث
|17/08/1443
|20/03/2022
|بداية اجازة عيد الفطر
|24/09/1443
|25/04/2022
|بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر
|07/10/1443
|08/05/2022
|بداية إجازة نهاية العام الدراسي
|01/12/1443
|30/06/20
حددت وزارة التعليم السعودية الخطة الخاصة بالتقويم الدراسي الجديد في السعودية 1443، والتي جاءت على النحو التالي.
- يتم تقسيم العام الدراسي الجديد لثلاثة فصول وذلك لمصلحة كلا من المعلمين والطلاب.
- العمل على تعديل المناهج ليتم رفع كفاءة الاوزان النسبية.
- إدخال بعض المواد الجديدة من قبل وزارة التعليم تبعا لحاجة كل مرحلة من المراحل التعليمية.
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