شروط دخول المسافرين الكويت 2021 .. الفئات المسموح لها بالدخول في مطار الكويت الدولي وزارة الصحة الكويتية 

شروط دخول المسافرين الكويت 2021 فقد أعلنت الحكومة الكويتية خلال الفترة الماضية عن بعض الشروط اللازمة لكي يتم دخول الكويت من قبل المسافرين من الدول المختلفة في جميع أنحاء العالم، وذلك في إطار حرص الحكومة ووزارة الصحة الكويتية على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تعمل على الوقاية من اباصالح بفيروس كورونا او نقل العدوى للمسافرين، ونجد ان الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية خلال الفترة الماضية كانت قد أكدت أنه يتم تطبيق القرار الخاص بمنع اي من المسافرين غير الكويتيين من دخول الكويت خلال هذه الفترة، تابع موعد تطعيم كورونا في الكويت 2021، لذلك يرغب الكثير من الأشخاص المسافرين في التعرف على أهم الشروط اللازمة لدخول دولة الكويت بسهولة في ظل ما تم الإعلان عنه من قبل الحكومة الكويتية مؤخرا.

شروط دخول المسافرين الكويت 2021

في ظل سعي الحكومة الكويتية الى السيطرة على جائحة كورونا والحد منها بشكل كبير فنجد انها قامت خلال الفترة الماضية بتحديد بعض الشروط اللازمة لكي يتم دخول المسافرين الى الاراضي الكويتية بسهولة ومن أهم هذه الشروط ما يلي.

يجب ان يقوم المسافر بأداء فحص pcr قبل السفر لمدة تصل الى 72 ساعة، على ان يتم ابراز الشهادة معتمدة ومصدقة من قبل الجهات المعتمدة بالبلد الخاصة به.

ان يقوم المسافرين بالتسجبل في تطبيق مسافر لكي يتم السماح لهم بالدخول.

تحمل التكاليف الخاصة بإجراء فحص فيروس كورونا.

إجراءات السفر الجديدة في مطار الكويت الدولي 2021

الفئات المسموح لها بدخول الكويت 2021

على الرغم من تواجد بعض الشروط الضرورية والتي من الواجب ان يتم الالتزام بها من قبل الأشخاص المسافرين الى دولة الكويت، فنجد أنه هناك بعض الفئات المستثناة من هذه الشروط والتي يمكنها دخول الكويت بشكل طبيعي، وتتمثل هذه الفئات فيما يلي.