التحالف يدمر مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، عن تدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه الأراضي السعودية.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي المملكة. وأشار التحالف إلى استمرار محاولات ميليشيات الحوثي تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدا أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك. وتتكرر الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي باستخدام طائرات مفخخة من دون طيار، رغم الدعوات العربية والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار.

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