الآن نتائج الثالثة اعدادي المغرب 2021 عبر موقع مسار متمدرس الإلكتروني

نتائج الثالثة اعدادي المغرب 2021، يبحث جميع طلاب المرحلة الإعدادية الثالثة في المغرب الآن عن موعد إعلان نتائجهم لامتحان المغرب في عام 2021 ، وسوف تعلن جميع الدول المغربية عن الاستعدادات لإظهار نتائج الامتحانات الجهوية لعام 2021 منن خلال موقع مسار متمدرس، الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم .

ويعد الاستعلام عن نتائج الطلاب من أكثر الأمور التي يبحث عنها ملاً من الطلاب وأولياء الأمور في هذا ، وذلك للتحقق من نتائج الطلاب في الاختبارات التي تم إجراؤها في الفترة السابقة، والأن سوف نوافيكم بكل التفاصيل عن نتائج السنة الثالثة اعدادي المغرب 2021، نتائج الجهوي الموحد عبر موقع مسار متمدرس فتابعونا عبر موقع ثقفني.

نتائج الثالثة اعدادي المغرب 2021

أتاحت وزارة التربية والتعليم بالمغرب رابط نتائج الدورة الثالثة الإعدادية لعام 2021، وذكرت الوزارة أن الاستعلام عن نتائج الجهوي الموحد سيتم رفعه قريباً على موقع مسار متمدرس الخاص بوزارة التربية والتعليم، ويستطيع كلاً من الطلاب وأولياء الأمور استطلاع النتيجة للعام الدراسي الحالي، كما ذكرت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات على مستوى الطلاب العاديين، وقد اتخذت الوزارة كل التدابير الوقائية المتعلقة بتفشي جائحة كورونا، وأوضحت الوزارة أنه يمكن لجميع الطلاب الحصول بسرعة على درجاتهم إلكترونيًا عبر الإنترنت لمنع الازدحام في المدارس، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج في نهاية يونيو 2021.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالثة اعدادي بالمغرب 2021

تعد السنة الثالثة اعدادي هي نقطة انتقال للطلاب من مرحلة السلك الاعدادي إلي مرحلة انتقالية جديدة وهي مرحلة المستوى الثانوي، حيث تم إتاحة وزارة التربية الوطنية بالمغرب موقع مسار متمدرس للاستعلام عن نتائج الجهوي الموحد للطلاب والطالبات، ويتثني للجميع الحصول على النتائج إلكترونياً من خلال اتباع الخطوات الآتية :

أولاً، تسجيل الدخول إلى موقع مسار متمدرس.

ثانياً، اختيار الفضاء الخاص بالطالب.

ثالثًا، اختر نتيجة الثالث اعدادي، ثم تحديد المنطقة التابع لها الطالب.

رابعاً، اكتب رقم المسار الخاص بالطالب في المكان المخصص ليتم الاستعلام عن النتيجة.

خامساً، كتابة بيانات الطالب، ثم الضغط على أيقونة “بحث”

سادساً، انتظر قليلاً وستظهر أمامك النتائج.

وقد أعلنت زارة التربية والتعليم أنه في غضون أيام قليلة، يتم إطلاق النتائج إلكترونياً، وذلك بعد الإجراءات الرسمية التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية رسميًا لتصحيح امتحانات الطلاب ومراقبة درجاتهم تمهيدًا لتقديمها على الموقع الإلكتروني مسار متمدرس.