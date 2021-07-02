موقع “نتائج البيام برقم التسجيل 2021” فضاء أولياء التلاميذ كشف نقاط الفصل الثاني المتوسط

نتائج البيام 2021 ، ما زلنا نتابع معكم أهم الأخبار عن إعلان نتائج التعليم المتوسط 2021 برقم التسجيل في الجزائر عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، حيث من المقرر إعلان نتائج البيام بجميع المؤسسات التعليمية خلال الفترة من يوم الثالث ليوم الخامس من شهر جويلية الحالي ، وحددت وزارة التربية الوطنية بالجزائر هذه الفترة لإشهار نتائج شهادة التعليم المتوسط البيام 2021 برقم التسجيل ، وتجدون أدناه رابط استظهار نتائج البيام عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ للإطلاع على كشف نقاط الفصل الثاني 2021 متوسط tharwa.education.gov.dz ، كما يُمكنكم الإطلاع على نتائج بيام 2021 برقم التسجيل عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bem.onec.dz 2021.

نتائج البيام bem.onec.dz 2021

نتائج التعليم المتوسط بيام 2021 ، فضاء أولياء التلاميذ كشف نقاط الفصل الثاني 2021 متوسط في الجزائر، هو ما يزداد البحث عنه خلال الوقت الحالي من جانب جميع أولياء الأمور، وذلك من اجل الحصول ومعرفة معدلات الفصل الثاني للتلاميذ بجميع المؤسسات التعليمية في الجزائر، وسوف نتطرق معكم خلال الأسطر القليلة المُقبلة لرصد كيفية الحصول على نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 برقم التسجيل بالجزائر عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بالإضافة إلى رابط منصة ثروة tharwa للإطلاع على كشف نقاط متوسط الفصل الثاني 2021.

والحصول على نتائج شهادة البيام 2021 برقم التسجيل bem يكون عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التابع لوزارة التربية الوطنية الجزائرية، وسوف تقوم الوزارة بتفعيل رابط نتائج البيام 2021 في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت الجزائر للإطلاع على النتائج بجميع المؤسسات التعليمية، وهو التاريخ الذي تم خلاله إشهار نتائج السانكيام 2021 بالجزائر.

فضاء أولياء التلاميذ كشف نقاط الفصل الثاني 2021 المتوسط

للحصول على كشف نقاط الفصل الثاني 2021 متوسط عبر فضاء أولياء التلاميذ ، يجب أولا إتمام عملية التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ، وذلك من خلال بعض من الخطوات الهامة التي توضح كيفية تسجيل دخول فضاء أولياء التلاميذ للنتائج الفصل الثاني 2021 وهي كالتالي:

دخول فضاء أولياء التلاميذ 2021

اختيار أيقونة تسجيل جديد إذا لم تقم بالتسجيل في الموقع من قبل، أو على تسجيل الدخول إذا سجلت سابقا بالموقع.

كتابة بيانات الولي كاملة.

كتابة معلومات ولي الأمر كما هو مطلوب.

كتابة المعلومات الشخصية لولي الأمر.

ثم بعد ذلك سيتم فتح الموقع بواجهته الرئيسية، قم بالضغط على الأبناء المتمدرسين.

اختيار أيقونة تسجيل جديد.

رابط نتائج البيام 2021 التعليم المتوسط

يُمكنكم الحصول على نتائج التعليم المتوسط 2021 برقم التسجيل من خلال رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، كما يُمكنكم معرفة نتائج نتائج البيام 2021 من خلال فضاء أولياء التلاميذ 2021 للإطلاع على كشف نقاط الفصل الثاني 2021 متوسط، وأكدت وزارة التربية الوطنية الأسبوع الماضي انه سيتم إشهار النتائج بعد انتهاء اللجان المختصة من أعمال التصحيح والمراجعة والانتهاء من رصد كشف نقاط الفصل الثاني 2021 المتوسط.