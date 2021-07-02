شروط التسجيل في كلية المسجد النبوي 2021 طلاب وطالبات بالتفصيل

شروط التسجيل في كلية المسجد النبوي 2021 حيث إن كلية المسجد النبوي هي كلية توجد داخل المسجد النبوي الشريف ويمكن لمن تم حصوله على الثانوية العامة الإلتحاق بها وذلك بوضع بعض الشروط لأن لكل كلية شروط يجب مراعاتها لكي يستطيع الطالب الالتحاق بها وكلية المسجد النبوي قامت بوضع عدة شروط ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بذكر هذه الشروط بالتفصيل.

شروط التسجيل في كلية المسجد النبوي

قامت كلية المسجد النبوي الشريف بوضع بعض الشروط والضوابط التي يجب أن تتوافر في الطالب الذي يريد الإلتحاق بها كما هو الحال في تسجيل الجامعات وهي كالآتي:-

أولا يجب على المتقدم للتسجيل في الكلية أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها سواء كان من داخل المملكة العربية السعودية أو من خارجها.

يجب أن يكون قد مر على حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة فترة تزيد عن خمس سنوات.

يجب أن يكون الطالب حسن السير والسلوك.

يجب أن يجتاز الطالب الإختبار التحريري.

يجب أيضاً أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية.

يجب على الطالبات البنات أن لا يقل تقديرها في الثانوية العامة عن جيد جداً ومن الممكن استثناء ذلك الشرط وقبول الحاصلة على تقدير جيد وذلك بموافقة عمادة الكلية.

يجب على الطالب المتقدم أن يكون لائق طبياً.

يجب أن لا تكون الطالبة المتقدمة للتسجيل قد تم فصلها قبل ذلك من أي جهة تعليمية أخرى للتأديب.

يجب القيام بتلبية طلبات كل قسم من أقسام الكلية عند الرغبة في التسجيل به.

يشترط على الطالبات البنات حفظ خمسة عشر جزءا متتاليا من القرآن الكريم.

يجب الحصول على موافقة خطية من المرجع وذلك عندما تكون تعمل في أي جهة سواء كانت جهة حكومية أو جهة خاصة.

أهم أقسام كلية المسجد النبوي

تحتوي كلية المسجد النبوي الشريف على خمسة أقسام أساسية وهذه الأقسام هي كالآتي:-

قسم القرآن الكريم :- هذا القسم يقتصر على قبول الطلاب فقط حيث أنه يعمل على تأهيل الطلبة في القرآن الكريم و المعرفة التامة بكافة فروع العلم الشرعي.

قسم السنة النبوية :- وهو أيضاً من الأقسام التي تقتصر على الطلاب وهو قسم يهدف إلى العناية بالسنة النبوية.

قسم اللغة العربية :- هذا القسم يتيح إمكانية الالتحاق به للطلاب والطالبات ومن أهدافه العناية باللغة العربية.

قسم العقيدة :- وهذا القسم يلتحق به الطلاب والطالبات وهو يعمل على المحافظة على العقيدة الإسلامية الصحيحة وبطلان العقائد غير الصحيحة.

قسم الشريعة :- وهو قسم يسمح بالتحاق كل من الطلاب والطالبات به وهو كذلك قسم يهدف إلى المحافظة على العناية بالفقه الإسلامي وأصوله.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في كلية المسجد النبوي

للتسجيل في كلية المسجد النبوي من الضروري إحضار الأوراق التالية:-

يجب على الطلاب إحضار أصل و صورة الهوية الوطنية والإقامة لغير السعوديين.

يجب على الطالبات إحضار أصل وصورة سجل الأسرة السعوديات والإقامة لغير السعوديات بشرط أن تكون سارية.

إحضار صورة من المؤهل.

يجب إحضار موافقة (ولي أمر) الطالبة .

إحضار عدد ٢ صورة شخصية مقاس 6×4.

يجب ملء استمارة طلب التقديم الإلكتروني للكلية.

يجب على الموظفات إحضار موافقة من المرجع حتى يسمح لها بمواصلة الدراسة.

دوسيه أصفر لحفظ الأوراق.

يجب على الغير سعوديات إحضار موافقة من الكفيل.

يجب على الغير سعوديات إحضار برنت من أبشر يحتوي على تاريخ إنتهاء الإقامة.

يجب على الطلاب إحضار تزكيتين علميتين من مدرسين سابقين لهم.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم شروط التسجيل في كلية المسجد النبوي بالتفصيل وأيضاً قمنا بذكر الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في الكلية والأقسام التي توجد بها أيضًا.