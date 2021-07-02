مع اقتراب الانتخابات .. رئيس البرازيل يرفض التخلى عن منصبه فى هذه الحالة

جدة - نرمين السيد - ومع ذلك أكد الرئيس البرازيلى استعداده لتسليم السلطة فى حال كان هناك "فوز واضح" لمرشح آخر.

وانتخب اليمينى بولسونارو رئيسا للبرازيل فى عام 2018، حيث حقق فوزا على المرشح الاشتراكى فرناندو حداد من أصل لبناني.

وهو معروف أيضا بتأييده للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب وتشابه مواقفه بمواقف ترامب إزاء الكثير من القضايا، حيث أطلقت عليه وسائل الإعلام لقب "ترامب البرازيل".

ورفض ترامب الاعتراف بهزيمته فى انتخابات عام 2020، وكان يسعى للطعن فى نتائجها حتى اللحظة الأخيرة. وانتظر بولسونارو طويلا قبل توجيه التهنئة الرسمية إلى منافس ترامب، جو بايدن بفوزه فى الانتخابات.

وستشهد البرازيل انتخابات رئاسية جديدة فى أكتوبر 2022، فى ظل الأزمة التى تسبب بها وباء فيروس كورونا، والانتقادات للرئيس بولسونارو بسبب طريقة تعامل السلطات مع الوباء.