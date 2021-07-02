جدة - نرمين السيد - ومع ذلك أكد الرئيس البرازيلى استعداده لتسليم السلطة فى حال كان هناك "فوز واضح" لمرشح آخر.
وانتخب اليمينى بولسونارو رئيسا للبرازيل فى عام 2018، حيث حقق فوزا على المرشح الاشتراكى فرناندو حداد من أصل لبناني.
وهو معروف أيضا بتأييده للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب وتشابه مواقفه بمواقف ترامب إزاء الكثير من القضايا، حيث أطلقت عليه وسائل الإعلام لقب "ترامب البرازيل".
ورفض ترامب الاعتراف بهزيمته فى انتخابات عام 2020، وكان يسعى للطعن فى نتائجها حتى اللحظة الأخيرة. وانتظر بولسونارو طويلا قبل توجيه التهنئة الرسمية إلى منافس ترامب، جو بايدن بفوزه فى الانتخابات.
وستشهد البرازيل انتخابات رئاسية جديدة فى أكتوبر 2022، فى ظل الأزمة التى تسبب بها وباء فيروس كورونا، والانتقادات للرئيس بولسونارو بسبب طريقة تعامل السلطات مع الوباء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مع اقتراب الانتخابات .. رئيس البرازيل يرفض التخلى عن منصبه فى هذه الحالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.