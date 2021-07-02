الصين تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن بر الصين الرئيسي سجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا.



جدة - نرمين السيد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن بر الصين الرئيسي سجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وذكرت اللجنة في بيان أنه بهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس قد بلغ 91.810 حالات، في حين ما يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4.636.

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