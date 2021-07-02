صناعة منزلية وبطريقة سهلة كيكة الكندر في متناول الجميع

الحلويات من أشهى الأطعمة المحببة لدي الجميع والتي تعطي سعرات حرارية كبيرة وهي أيضاً التي تحتل المركز الأول في جميع المناسبات السعيدة والتي من خلالها ترفع روح السعادة لدي الأشخاص بجميع أنواعها وأهمها كيكة الكندر والتي سوف نسرد طريقة عمل كيكة الكندر بكل سهولة في المنزل وبتكلفة قليلة. المقادير المستخدمة لعمل كيكة الكندر :- المقادير المستخدمة لعمل كيكة الكندر :- – عدد أربعة بيضة.

– واحد كيس فانيليا.

– كوب سكر كبير.

– نص كوب زيت.

– كوب وربع دقيق.

– ربع كوب كاكاو خام.

– معلقه بكينج بودر كبيره.

– نص كوب حليب ساخن. طريقة تحضير كيكة الكندر وطريقة الخلط:- طريقة تحضير كيكة الكندر وطريقة الخلط:- إضافة عدد كوب السكر مع أربعة بيضات مع كيس فانيليا ثم يتم الخلط جيدا لمدة دقيقتين بالمضرب حتي يتجانس الخليط. بالإضافة إلى نصف كوب الزيت ويتم التقليب ثم يتم إضافة كوب وربع دقيق ثم يتم وضع ربع كوب كاكاو خام ووضع ملعقة بيكنج بودر كبيرة. يتم وضع نصف كوب حليب ساخن ثم يتم التقليب في إتجاه واحد حتي يصبح الخليب متجانس. الخليط في طبق بايركس مدهون زبدة ويتم هز الخليط وصبة بطريقة متساوية حتي تكون بشكل مستوي في طبق البايركس. يرفع الخليط في فرن ساخن درجة حرارة مائة وثمانون درجة وذلك لمده عشرون دقيقة يتم إخراج الكيك إسقيها بكوب حليب دافيء. طريقة تحضير صوص الشكولاتة :- طريقة تحضير صوص الشكولاتة :- – علبة قشطة.

-ملعقه كاكاو.

-ربع كوب حليب مكثف محلي.

-ربع كوب حليب.

يوضع كلا من علبة القشطة بالاضافة الي ملعقة الكاكاو مع ربع حليب مكثف مع ربع كوب حليب علي النار حتي درجة الغليان. يصب صوص الشوكولاتة علي الكيك وهو ساخن عند نزولة مباشرة ثم يتم وضع الشوكولاتة فوق الكيك عند صب الصوص. بإختيار أي نوع من أنواع الشكولاتة ليتم تزيينها حيث يتم وضع الشكولاته والكيك والصوص ساخن حتي يتم إذابة الشوكولاتة من حراره الصوص فوق الكيك. حتي تحصلي علي الشكل المناسب قطعيها بالشكل المناسب والمحبب لديكي ويتم وضعها في أطباق وتقديمها. وبذلك قد تم توضيح طريقة عمل كيكة الكندر بطريقة سهلة في المنزل وبتكلفة ومجهود أقل وبالهنا للجميع.

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