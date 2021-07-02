جدة - نرمين السيد - وقال جارلاند، فى بيان نشرته وزارة العدل الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة: "يجب أن تضمن وزارة العدل ألا يُمنح كل شخص الحقوق التى يكفلها دستور الولايات المتحدة وقوانينها فحسب، بل ويُعامل كذلك بشكل عادل وإنسانى ضمن النظام الجنائى الفيدرالى ويتمتع هذا الالتزام قوة خاصة فى قضايا الإعدام".
ولفت إلى أن التعليق هذا مؤقتا، إلى حين أن يتم التحقق من إجراءات وزارة العدل ذات الصلة.
وتشير استطلاعات الرأى إلى أن تأييد الأمريكيين لعقوبة الإعدام تراجع، لكنه لا يزال قويا فى صفوف الناخبين الجمهوريين الذين يؤيدون بنسبة 77 فى المئة إنزال هذه العقوبة بمرتكبى جرائم القتل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تعلق مؤقتا تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.