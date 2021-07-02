متاح الان كشف معدلات الفصل الثاني عبر فضاء اولياء التلاميذ برقم التسجيل 2021

متاح الان كشف معدلات الفصل الثاني عبر فضاء اولياء التلاميذ للحصول على كشف نقاط الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021، ينتظره العديد من الأشخاص بالجزائر، بعد أن أعلنت وزارة التربية الوطنية قامت بتفعيل منصة إلكترونية جديدة تمكن أولياء الأمور يقوموا بمتابعة كافة نتائج الفصل الدراسي الثاني بهذا العام، حيث أن الوزارة تبذل قصار جهدها حتى أن توفر على أولياء الأمور الكثير من وسائل الراحة التي تساعدهم في الحصول على نتائج المراحل التعليمية المتنوعة بداية من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية، حرص على القيام بذلك بظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم جراء انتشار فيرس كورونا المستجد الذي أصبح خطر يهدد حياة كافة أفراد المجتمع، وجراء ذلك أصبح يتم الكثير من الأمور بشكل إلكتروني دون الحاجة للخروج من المنزل.

أصبح الآن بإمكان أولياء الأمور القيام بتسجيل كجديد عبر منصة فضاء أولياء التلاميذ من أجل الحصول على كافة نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني، وقد تم الانتهاء من أداء الاختبارات بحذر شديد بظل تطبيق الاجراءات الاحترازية للمحافظة على صحة وسلامة الطلاب والطالبات من خطر الإصابة بفيرس كورونا المستجد، وقد صرحت وزارة التربية الوطنية أن نتائج المرحلة الابتدائية من النتائج المرتفعة بين المراحل التعليمية الأخرى، كما أن الاختبارات تمت بسلام مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحرص على ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بظل انتشار كوفيد 19، وأصبح يوجد العديد من المواقع الإلكترونية الجديدة التي يتمكن الطالب من خلالها الحصول على كشف نقاط الطلاب بالمنزل tharwa.education.gov.dz

يتم الدخول على الموقع الرسمي للثروة. tharwa.education.gov.dz

يتم النقر على كشف نقاط الطلاب.

يتم إضافة الاسم الرباعي.

عليك بتسجيل البيانات التي يطلبها الموقع.

سوف يظهر أمامك على الفور نتائج الطلاب عندما يتم اعتمادها.

بعد ان تم الانتهاء من جميع الامتحانات من خلال التلاميذ ينتظرونا ظهور النتائج، من خلال موقع فضاء اولياء التلاميذ، ويمكنك معرفة النتائج بكل سهولة بخطوات ميسرة مثل ما وضعنا لكم الخطوات يمكنك الاستعلام عن جميع المراحل الدراسية.

والان قد وضعنا لكم خطوات التسجيل للحصول على النتائج الخاصة بالطلاب للترم الثاني وبالتوفيق والنجاح لكافة الطلاب.