خطوات إضافة المواليد لبطاقات التموين شهر يوليو 2021 بواسطة البوابة الرقمية

خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين شهر يوليو 2021 واحدة من الموضوعات التي تهم الشارع المصري بصورة كبيرة للغاية حيث توفر البطاقات التموينية للمواطن العديد من السلع الغذائية الهامة التي يحتاج إليها المواطن للحصول على الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين لذلك نجد محركات البحث تشتعل للتعرف على خطوات وطريقة إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية من أجل زيادة المبلغ المُستحق لدعم الأسر المصرية وقد قامت وزارة التموين منذ عدة أيام بالإعلان عن إمكانية إضافة المواليد للبطاقات التموينية في شهر يوليو الحالي لذلك نقدم لكم عبر السطور المُقبلة كافة المعلومات التي تحتاجون إليها بالتفصيل.

إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية

أعلنت وزارة التموين منذ بضعة أيام عن إتاحة خدمة المواليد الجدد لبطاقات التموين بهدف رفع نسبة الدعم التي يحصل عليها أصحاب المعاشات ومحدودي الدخل وقد قدرت الوزارة إجمالي عدد المواليد الجدد المضافين بما يتراوح بين مليون طفل إلى ثلاث ملايين وقد أكدت الوزارة على توفير ميزانية ضخمة وكبيرة من أجل سد احتياجات المواطنين وتوفير أفضل السلع والخدمات للمواطنين مؤكدة وضع ميزانية تُقدر بحوالي 53 مليار جنيه مصري من أجل توفير الدعم اللازم للمواطنين الأكثر احتياجًا للدعم ويمكن الحصول على بطاقات التموين أو إضافة المواليد عن طريق البوابة الرقمية التي تستطيع من خلالها تعديل بياناتك وإضافة المواليد وعمل كافة التعديلات المطلوبة إلكترونيًا دون الحاجة إلى التزاحم بالمصالح الحكومية وذلك في ظل الأزمة الحالية التي تواجهها البلاد في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

الدخول على واحد من مواقع وزارة التموين موقع دعم مصر و موقع البوابة الرقمية .

و . اختر إنشاء حساب جديد.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة أمامك التي تتضمن الرَّقَم القومي لصاحب البطاقة ورقم المصنع المطبوع أسفل البطاقة.

قد يحتاج الموقع لبعض البيانات للتأكد من هُوِيَّة صاحب البطاقة.

اختر خِيار خِدْمَات التموين.

انقر على أيقونة إضافة أفراد أسرتي الغير مُقيدين تموينيًا.

أدخل الرَّقَم القومي والاسم الرباعي للأبناء.

اضغط على اختيار إضافة.

خطوات إضافة المواليد لبطاقات التموين 2021

تهدف الدولة عبر توفير البطاقات التموينية للمواطنين دعم الأًسر المصرية التي بحاجة إلى دعم مثل حالات المطلقات والأرامل ممن يعولن أطفال بهدف توفير حياة كريمة لهذه الأُسر.