"اختبار القنب" يسقط أسرع عداءة أميركية

سقطت العداءة الأميركية شاكيري ريتشاردسون في اختبار الكشف عن مادة القنب وربما تغيب عن أولمبياد طوكيو، التي تنطلق الشهر الحالي.

وذكرت وكالة "رويترز" أن العينة جاءت إيجابية خلال التصفيات الأميركية الشهر الماضي عندما فازت ريتشاردسون بسباق 100 متر بزمن 10.86 ثانية.

ولو جاءت عينة إيجابية خلال التصفيات فهذا يعني إلغاء نتائج ريتشاردسون وحرمانها من الفوز بسباق 100 متر.

وأضاف مصدر مطلع على الأمر أن جينا برانديني، التي احتلت المركز الرابع في التصفيات، تم التواصل معها للانضمام إلى الفريق الأميركي في طوكيو.

وكانت ريتشاردسون كتبت في حسابها في تويتر الخميس: "أنا إنسانة".

وأكدت شبكة "إن.بي.سي" الأميركية أن العداءة الأميركية (21 عاما) ستظهر في برنامج "توداي شو"، الجمعة.

وكان من المفترض مشاركة ريتشاردسون في سباق 200 متر في لقاء ستوكهولم بالدوري الماسي، الأحد، لكن تم رفع اسمها من السباق في موقع البطولة.

وتحظر الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) تعاطي القنب، لكن إذا اثبت الرياضيون أن تناولهم للمادة لا علاقة له بالأداء الرياضي، فسيتم إيقافهم لثلاثة أشهر بدلا من الإيقاف المعتاد لأربعة أعوام.

وإذا كان الرياضي على استعداد للخضوع لبرنامج علاجي معتمد بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة المنشطات، فيمكن تخفيض الإيقاف إلى شهر واحد.

وكانت ريتشاردسون تأمل أن تكون أول أميركية تفوز بسباق 100 متر في الأولمبياد منذ جيل ديفرز في 1996 إذ حققت 10.72 ثانية في أبريل وهو واحد من 5 سباقات حققت فيها أقل من 11 ثانية هذا الموسم.

ولو تم الاكتفاء بالإيقاف لشهر واحد منذ موعد العينة ستكون ريتشاردسون جاهزة للمشاركة في سباق التتابع 4 في 100 متر في الأولمبياد في السادس من أغسطس لو تم اختيارها للمشاركة في البطولة من قبل الاتحاد الأميركي.

ويمكن لريتشاردسون الطعن على أي عقوبة في محكمة التحكيم الرياضية وهو الأمر ذاته لأي هيئة رياضية لو شعرت أن العقوبة كانت متساهلة.