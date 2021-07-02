مصاعب اللبنانيين لا تتوقف.. قرار جديد يفاقم الأزمة

أعلنت السلطات اللبنانية، الجمعة، رفع سعر ربطة الخبز للمرة الثانية خلال أسبوع واحد فقط، مع إنقاص وزنها.

وبحسب القرار الجديد، فإن ربطة الخبز من الحجم الكبير بزنة (876 غراما) أصبح ثمنها 3750 ليرة لبنانية (الدولار يساوي أكثر من 17 ألف ليرة لبنانية).

وكانت هذه الربطة تباع قبل أيام فقط مقابل 3000 ليرة وبوزن (910 غرامات).

وقالت وزارة الاقتصاد اللبنانية إنها حددت السعر والوزن الجديد للخبز الأبيض في الأفران والمتاجر الى المستهلك بعد تعديل أسعار المحروقات وارتفاع سعرها في السوق.

وعزت قرارها الجديد إلى ارتفاع كلفة نقل الطحين من المطاحن الى الأفران ونقل الخبز من الأفران إلى مراكز البيع، واستنادا إلى سعر القمح في البورصة العالمية وسعر صرف الدولار.

واستندت الوزارة لعدة اسباب أخرى منها توقف مصرف لبنان عن دعم مادة السكر ومادة الخميرة في الأسواق اللبنانية.

وعلى وقع شح احتياطي المصرف المركزي، شرعت السلطات منذ أشهر في البحث في ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية كالطحين والوقود والأدوية، لتبدأ تدريجاً من دون إعلان رسمي رفع الدعم عن سلع عدة، وفق "فرانس برس".

وربطت السلطات رفع الدعم بإقرار البطاقة التمويلية للعائلات الأكثر حاجة في بلد بات 55 في المئة من سكانه تحت خط الفقر.

وكانت الحكومة اللبنانية رفعت أسعار الوقود بما يزيد عن الثلث، أواخر يونيو الماضي، في خطوة تسعى إلى تخفيف نقص هذه السلعة الحيوية، التي أدت إلى خلق ما يعرف بـ"طوابير الذل" أمام محطات الوقود.

ويعيش لبنان واحدة من ثلاث أسوأ أزمات اقتصادية في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، وفق البنك الدولي.

وخلال أقل من عامين، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها أمام الدولار.