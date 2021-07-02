باكستان تسجل 1.277 إصابة جديدة و24 وفاة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفاد المركز الوطنى المعنى برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الجمعة، بأن البلاد سجلت فى الفترة نفسها 24 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد، ليصل إجمالى الوفيات إلى 22 ألفا و345 حالة.
وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 905 آلاف و430 حالة، بعدما تماثلت 1.110 حالات للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا فى باكستان 31 ألفا و910 حالات.
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