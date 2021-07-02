طعن ضابط شرطة فى هونج كونج وانتحار منفذ الهجوم

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، قالت الشرطة فى هونج كونج، إن المهاجم البالغ من العمر 50 عامًا، أصيب بجروح خطيرة فى الصدر، وتوفى فى وقت لاحق فى المستشفى، دون معرفة دوافع الهجوم الذى نفذه المهاجم بمفرده.

وأضافت الشرطة أنها "تحقق فى القضية باعتبارها محاولة قتل وانتحار". وأظهر مقطع فيديو للحادث، تداوله رواد الإنترنت، كيف قام المهاجم بطعن ضابط الشرطة، البالغ من العمر 28 عامًا، فى ظهره من الخلف أثناء قيامه مع زملائه بدورية فى الشارع.

وبحسب الصحيفة، وقع الهجوم مساء أمس الخميس، فى منطقة خليج كوزواى بهونج كونج، حيث كان قد تم نشر المزيد من عناصر الشرطة تحسبًا لخروج المتظاهرين إلى الشوارع، فى الذكرى السنوية لعودة هونج كونج إلى الصين من حكم بريطانيا عام 1997، والذكرى المئوية للحزب الشيوعى الصينى أيضًا.