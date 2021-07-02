"جرعة واحدة" من هذا اللقاح.. فعالة ضد سلالة دلتا

قالت رئيسة مجلس الأبحاث الطبية في جنوب إفريقيا، الجمعة، إن بيانات دراسات معملية كشفت أن لقاح جونسون آند جونسون المضاد لمرض كوفيد-19 فعال مع السلالة دلتا المتحورة التي تمثل العدد الأكبر من الإصابات بالمرض في البلاد الآن.

وذكرت جليندا غراي خلال مؤتمر صحفي: "كل البيانات التي اطلعنا عليها تؤكد الاستجابة المناعية الجيدة والفورية والمستدامة ضد السلالة دلتا، ونرى استمرارية مدهشة تصل إلى 8 أشهر في الاستجابة المناعية للقاح جونسون آند جونسون الذي يعطى على جرعة واحدة".

وتستخدم جنوب إفريقيا لقاحي جونسون آند جونسون وفايزر في حملتها للتطعيم.

ويثير المتحور "دلتا" من فيروس كورونا المستجد، قلقا متزايدا حول العالم، وسط مخاوف من أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، بينما كان الناس يتطلعون إلى نهاية وشيكة لقيود الجائحة.

وبادرت منظمة الصحة العالمية، إلى إصدار إرشادات جديدة بشأن أجل التعامل هذا المتحور الذي انتشر في 85 دولة على الأقل، ويملك قدرة على التفشي بسرعة أكبر مقارنة بالعدوى الأصلية.

وظهر المتحور "دلتا" لأول مرة في الهند، ثم تفشى عبر هذا البلد الآسيوي وبريطانيا. ويقول الخبراء إنه يشكل تهديدا أكبر في الدول التي لم تقطع شوطا كبيرا في التطعيم ضد فيروس كورونا.

ونصحت الصحة العالمية، الأشخاص الذين أخذوا جرعتين من التلقيح، بأن يتريثوا ويواصلوا ارتداء الكمامة، في ظل التزايد المستمر لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتأتي النصيحة بينما كانت المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، قد قالت للأميركيين في مايو الماضي، إنهم لم يعودوا في حاجة إلى ارتداء الكمامة بالأماكن الخارجية أو مراعاة التباعد الاجتماعي.

وبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن المتحور "دلتا" سيصبح النسخة المهيمنة من الفيروس في العالم، في غضون أشهر قليلة.

وتشير إرشادات المنظمة إلى أن الوقاية من هذا المتحور، ينبغي أن تكون على غرار الإجراءات التي ألفناها منذ ظهور الوباء، أي عبر التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.