أفغانستان.. مقتل 23 من قوات الأمن فى هجوم لحركة طالبان

جدة - نرمين السيد - أكدت مصادر أفغانية، اليوم الجمعة، مقتل 23 شخصًا، بينهم أفراد من قوات الأمن وعناصر من قوى الانتفاضة العامة، إضافة إلى إصابة 5 آخرين فى هجمات شنتها جماعة طالبان المسلحة فى إقليمى بدخشان وبجلان فى شمال أفغانستان، ليل الخميس.





ووفقًا لقناة "طلوع نيوز"الأفغانية، قالت المصادر، التى لم تفصح عن هويتها، إن بعض الآليات والأسلحة العسكرية سقطت فى يد طالبان. يأتي ذلك فيما حمل الآلاف السلاح فى مقاطعات مختلفة للقتال ضد طالبان، وسط تصاعد هجمات الجماعة التى حققت سلسلة من المكاسب فى أنحاء أفغانستان مؤخرًا، وصل عددها إلى 15 منطقة.

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