العراق: انقطاع كامل للكهرباء فى بغداد وأغلب المحافظات

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للوكالة، فإن "العديد من المحافظات شهدت انقطاعًا تامًا للكهرباء منذ ساعات الفجر الأولى، من دون معرفة الأسباب".

ومن جانبه، قال معاون مدير كهرباء "النجف الأشرف"، على جنجول، إن " الكهرباء انقطعت فى عموم البلاد"، لافتًا إلى أن " هناك أسبابا عديدة وراء هذا الانقطاع منها قلة تجهيز الغاز والاستهدافات المتكررة لخطوط نقل الطاقة وأخرى فى محافظة صلاح الدين وديالى".

وكانت وزارة الكهرباء العراقية، قد أعلنت فى وقت سابق عن انفصال خط "ديالى - شرق بغداد"، إثر عمليات تخريبية قرب منطقة خان بنى سعد.

كما أشارت الوكالة إلى خروج تظاهرات فى محافظة ميسان "أمام محطة الكهرباء المصرية فى أطراف مدينة العمارة البتيرة، احتجاجًا على انقطاع التيار الكهربائى".