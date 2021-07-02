“ناو” الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2021 تونس برقم المسار عبر موقع education.gov.tn

نتائج البكالوريا 2021 تونس، تعد نتائج البكالوريا 2021 تونس من أكثر الموضوعات التي يتم البحث عنها من خلال الكثير من متنوع محركات البحث في دولة تونس، فالكثر من الطلبة والطالبات يرغبون في التعرف على نتيجتهم الخاصة بهم، والتي يتم الاستعلام عنها بصورة إلكتورنية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم في دولة تونس على شبكة النترنت بدون الحاجة للخروج من البيت وأن نكون أكثر عرضه للتزاحم وانتقال الفيوس المستجد من مصاب إلى شخص والذي بالتاكيد سيقوم بنقل المرض غلى آلاف من المقربين منه وإلى عائلته أيضًا، كما قد قامت وزارة التربية والتعليم التونسية بالإعلان بالفعل أنها قد انتهت من كل الترتيبات المتعلقة بظهور النتائج المتعلقة بالدورة الرئيسية لهذا العام الدراسي 2021، كما أعلنت أنها ستقوم بالنشر عن كل النتائج من خلال الموقع الإلكتروني لها في اقرب وقت ممكنن والذي سيتم بالتأكيد بعد الانتهاء من كل الامتحانات الرسمية في دولة تونس، وحتى الانتهاء من اعمال التصحيح والمراجعة ثم سيأتي الاعتماد والنشر على الموقع.

موعد نتائج البكالوريا 2021 تونس

ومن ضمن الأسئلة التي يشيع تكراراها في هذه الآونة، موعد نتائج البكالوريا 2021 تونس، حيق قامت وزارة التربية والتعليم في دولة تونس بالإعلان عن أن الموعد الذي تم تحديده لظهور نتائج البكالوريا؛ وهي نتائج الدورة الرئيسية التي سيحين موعدها في اليوم الرابع من شهر يولية الجاري، بعدما يتم الإعلان عنها، سيتم البدء في الأعمال الخاصة بالامتحانات في الدورة المتعلقة بالتدارك في العام الدراسي 2021، وذلك من بداية اليوم السادس من شهر يوليو الجاري، وهناك توقعات عن ظهور نتائج البكالوريا دورة التدارك العام في اليوم السابع عشر من شهر يولية لعام 2021.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2021 تونس

والآن متابعينا من خلا موقع ثقفني سنتعرف على طريقة الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2021 تونس لكل الطالبات والطلبة وحتى أولياء الأمور الذين يريدون الاستعلام عنها بصورة إلكترونية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم في دولة تونس وإليكم الطريقة:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية الجمهورية التونسية الرسمي الموجود على الانترنت.

قم بالنقر على نتائج البكالوريا التونسية.

قم بكتابة رقم مسار الطالب.

انقر على عرض النتيجة بحيث تظهر لك النتائج المتعلقة بالطالب على الفور.

بهذه الخطوات الإلكترونية البسيطة يمكن لكافة الطلبة والطالبات الاستعلام عن النتائج الخاصة بالباكالوريا التونسية للعام الدراسي 2021 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية الجمهورية التونسية، وذلك في ظل حرص وزارة التربية الجمهورية التونسية على سلامة جميع الطلبة من انتشار فيروس كورونا في العالم كله، ويتم الاستعلام عن النتائج بهذه الخطوات البسيطة دون الحاجة إلى الذهاب للمدارس فور ظهور النتائج مباشرة.