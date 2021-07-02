“education” برقم المسار نتائج البكالوريا 2021 تونس الدورة الرئيسية | طريقة استخراج نتيجة الباك مناظرة البكالوريا

نستعرض لكم عبر ثقفني، الروابط المخصصة للحصول على نتائج البكالوريا 2021 تونس، مع اقتراب اعلان وزارة التربية التونسية عن ظهور نتيجة الباك في مناظرة البكالوريا، يستعد الآلاف من الطلاب والطالبات للتعرف على درجات النجاح الخاصة بهم، وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إعلان ورفع النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث سيتمكن الطلاب من استخراج نتائجهم عبر الموقع المخصص والرسمي التابع لوزارة التعليم، وبحسب ما كشفت عنه الوزارة سيتم الاعلان عن نتيجة البكالوريا 2021 في تونس اليوم الجمعة 2/7/2021،

نتائج البكالوريا تونس 2021

حالة من التوتر والقلق يمر بها أولياء الأمور وأبنائهم الطلاب بانتظار اعلان الوزارة عن رفع النتائج الخاصة بطلبة البكالوريا، وأكد الوزارة بأنها ستتيح لجميع الطلاب في كافة المدن والمحافظات إمكانية التعرف على نتيجتهم من خلال الرابط الرسمي والمخصص، وفي تصريحات لوزير التعليم فتحي السلاوتي، قال بأن نتائج الطلاب مبشرة وهي أفضل من نتيجة العام المنقضى، ويمكن للطلاب أيضا الحصول على نتيجة النجاح من خلال الهاتف المحمول، ونتعرف معكم على كيفية ارسال رسالة اس ام اس، حيث في البداية يجب على الطالب أن يرسل رسالة نصية تحتوى على (BAC ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية) على الرقم المعلن 85005.

مناظرة البكالوريا 2021 تونس

أكدت وزارة التعليم بأن أعمال التصحيح داخل لجان الكنترولات قد اكتملت، وتجرى الاستعدادات على أن يتم رفع النتائج عبر مواقع الوزارة كما يتم التجهيز من خلال ارسال رسائل للطلاب، كما أسلفنا في الفرة السابقة، وشددت الوزارة على أن أعمال التصحيح قد سارت بشكل دقيق مع مراعاة أن يأخذ كل طالب حقه، وفور إعلان النتيجة يستطيع كافة طلاب وطالبات البكالوريا الدخول إلى موقع الوزارة والحصول على الدرجات الخاصة بهم، ونوفر لكم شرح بالخطوات لكيفية معرفة نتائج الباك تونس 2021 عبر موقع وزارة التربية الوطنية.

في البداية ينتقل الطالب / الطالبة إلى رابط موقع وزارة التربية التونسية education.gov.tn . ثم بعد ذلك يتم كتابة رقم المسار . وأخيرا الضغط على أيقونة عرض النتائج .

طريقة معرفة نتائج البكالوريا 2021