وفق توجيهات حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الصحة عبر تطبيقاتها الاحترازية وبرامج التوعية و أجراءات مكاتب الصحة بالمنافذ علي حدود المملكة وموانيها البرية والجوية والبحرية وبالتعاون مع وزارة الداخلية قطاع إدارة الجوازات ، فإن الحكومة السعودية تقر تطبيق الحجر الصحي علي الوافدين للمملكة في ظل ظروف جائحة كورونا المستجدة وبخاصة الأشخاص غير المحصنين بجرعات المصل الوقائي أو بالتعافي من المرض في غضون الستة أشهر ، وقد حددت السلطات السعودية قائمة بفنادق الحجر المؤسسي واشتراطات هذا الحجر ، كما حددت الحكومة قائمة القادمين المستثناة من الحجر المؤسسي وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا ، كما يمكنكم التعرف علي اشتراطات السفر من وإلي المملكة. قائمة القادمين المستثناة من الحجر المؤسسي قائمة القادمين المستثناة من الحجر المؤسسي وفق موقع الرحلات السعودية يمكنكم التعرف علي قائمة الأشخاص المستثناة من أجراءات الحجر المؤسسي كالتالي : قائمة الوافدين غير المحصنين والقادمين عبر المواني الجوية ( المطارات ) وتشمل : الفئة الأولي :: المواطنين وزوجاتهم من السعوديات والأجانب ، والمواطنات وأزواجهم من السعوديين والأجانب ، وأبناء الفئتين والعمالة المنزلية لهم جميعاً. العمالة المنزلية المرافقة لمقيم محصن. جميع الفئات المحصنة. كافة الوفود الدبلوماسية والرسمية وعوائلهم المقيمين معهم. جميع أفراد الطواقم العاملة بالملاحة الجوية. كافة العاملين بمجال الإمداد الطبي وفق رؤية وزارة الصحة السعودية. كل المرافقين دون سن 18 عام للمحصنين من المواطنين والمقيمين. كافة الحالات المستثناة حسب رؤية الجهات المعنية. الفئة الثانية :: الوافدين من غير السعوديين وغير المشمولين بالفئة الأولي.

: قائمة الوافدين عبر المنافذ الجوية من المحصنين وفق الآتي : كما هو مثبت بتطبيق توكلنا أو الشهادات الثبوتية لذلك. الفئتين الأولي والثانية.

: الوافدين عبر المنافذ البرية والبحرية من المحصنين : المواطنين وزوجاتهم من السعوديات والأجانب ، والمواطنات وأزواجهم من السعوديين والأجانب ، وأبناء الفئتين والعمالة المنزلية لهم جميعاً. كل من تظهر حالته الصحية محصن ومرفقيهم دون سن الـ 18 عام. حملة التأشيرات الدبلوماسية وعوائلهم المقيمين معهم. كافة طواقم الملاحة البحرية. كل سائقي الشاحنات ومساعديهم عبر كل المنافذ. كل من له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية وفق رؤية وزارة الصحة السعودية. كافة الحالات المستثناة وفق رؤية الجهات المعنية.

: آلية التعامل مع الوافدين للملكة آلية التعامل مع الوافدين للملكة لا يسمح لأي وافد غير موطن الدخول للملكة فوق سن الـ 8 سنوات بدون تقديم شهادة الـ PCR بما لا يزيد علي 72 ساعة من وقت الدخول ويراعي بعض التنظيمات الأخري كالآتي : عن الوصول للملكة :

يجب تسجل الوافدين بتطبيق توكلنا خلال 8 ساعات من دخول الحجر المؤسسي.

بحصل الوافد علي التوعية والنشرات الطبية الخاصة بالحجر وفترة البقاء بالمنزل.

يتم فحص كل الوافدين بمراكز الفحص علي المنافذ المختلفة.

يتم فرز الوافدين بصرياً لإجراء الحجر أو العزل حسب الآتي :

في حال الخلو من أي أعراض مرضية يتم حجرة في المنزل أو أي حجر مؤسسي مع التعهد بالتسجيل في تطبيق توكلنا.

في حال وجود أعراض مرضية يتم أجراء العزل الطبي واتباع بروتوكلولات طبية أو إخلائية. الإجراءات الاحترازية للوافدين الإجراءات الاحترازية للوافدين علي الوافدين والزائرين الراغبين في القدوم إلي المملكة إتباع الإجراءات الاحترازية كما هو وارد تالياً : يجب علي الوافد الإفصاح في حال وجود أعراض تنفسية لدي مركز المراقبة الصحية بالمنافذ في المواني.

لابد من توقيع المستندات المطلوبة من قبل الجهات الصحية وتسليمها بجهات الاختصاص بالمنفذ.

علي الوافد الالتزام بتحميل واستخدام التطبيقات الإلكترونية المطلوبة من الجهات الصحية بالمملكة.

ويراعي أنه في حال مخالفة الإجراءات السالف ذكرها يتم تطبيق العقوبات لمخالفة نظام المراقبة الصحية بالمنافذ بما لا يتجاوز نص مليون ريال وتحمل الأضرار الواقعة علي الغير والناتجة عن مخالفته. ويقوم الوافد قبل القدوم بعملية الحجز بالفنادق التابعة للحجر المؤسسي وفق اشتراطات السلطات السعودية والفنادق. الوسوم

وفق توجيهات حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الصحة عبر تطبيقاتها الاحترازية وبرامج التوعية و أجراءات مكاتب الصحة بالمنافذ علي حدود المملكة وموانيها البرية والجوية والبحرية وبالتعاون مع وزارة الداخلية قطاع إدارة الجوازات ، فإن الحكومة السعودية تقر تطبيق الحجر الصحي علي الوافدين للمملكة في ظل ظروف جائحة كورونا المستجدة وبخاصة الأشخاص غير المحصنين بجرعات المصل الوقائي أو بالتعافي من المرض في غضون الستة أشهر ، وقد حددت السلطات السعودية قائمة بفنادق الحجر المؤسسي واشتراطات هذا الحجر ، كما حددت الحكومة قائمة القادمين المستثناة من الحجر المؤسسي وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا ، كما يمكنكم التعرف علي اشتراطات السفر من وإلي المملكة. قائمة القادمين المستثناة من الحجر المؤسسي قائمة القادمين المستثناة من الحجر المؤسسي وفق موقع الرحلات السعودية يمكنكم التعرف علي قائمة الأشخاص المستثناة من أجراءات الحجر المؤسسي كالتالي : قائمة الوافدين غير المحصنين والقادمين عبر المواني الجوية ( المطارات ) وتشمل : الفئة الأولي :: المواطنين وزوجاتهم من السعوديات والأجانب ، والمواطنات وأزواجهم من السعوديين والأجانب ، وأبناء الفئتين والعمالة المنزلية لهم جميعاً. العمالة المنزلية المرافقة لمقيم محصن. جميع الفئات المحصنة. كافة الوفود الدبلوماسية والرسمية وعوائلهم المقيمين معهم. جميع أفراد الطواقم العاملة بالملاحة الجوية. كافة العاملين بمجال الإمداد الطبي وفق رؤية وزارة الصحة السعودية. كل المرافقين دون سن 18 عام للمحصنين من المواطنين والمقيمين. كافة الحالات المستثناة حسب رؤية الجهات المعنية. الفئة الثانية :: الوافدين من غير السعوديين وغير المشمولين بالفئة الأولي.

: قائمة الوافدين عبر المنافذ الجوية من المحصنين وفق الآتي : كما هو مثبت بتطبيق توكلنا أو الشهادات الثبوتية لذلك. الفئتين الأولي والثانية.

: الوافدين عبر المنافذ البرية والبحرية من المحصنين : المواطنين وزوجاتهم من السعوديات والأجانب ، والمواطنات وأزواجهم من السعوديين والأجانب ، وأبناء الفئتين والعمالة المنزلية لهم جميعاً. كل من تظهر حالته الصحية محصن ومرفقيهم دون سن الـ 18 عام. حملة التأشيرات الدبلوماسية وعوائلهم المقيمين معهم. كافة طواقم الملاحة البحرية. كل سائقي الشاحنات ومساعديهم عبر كل المنافذ. كل من له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية وفق رؤية وزارة الصحة السعودية. كافة الحالات المستثناة وفق رؤية الجهات المعنية.

: آلية التعامل مع الوافدين للملكة آلية التعامل مع الوافدين للملكة لا يسمح لأي وافد غير موطن الدخول للملكة فوق سن الـ 8 سنوات بدون تقديم شهادة الـ PCR بما لا يزيد علي 72 ساعة من وقت الدخول ويراعي بعض التنظيمات الأخري كالآتي : عن الوصول للملكة :

يجب تسجل الوافدين بتطبيق توكلنا خلال 8 ساعات من دخول الحجر المؤسسي.

بحصل الوافد علي التوعية والنشرات الطبية الخاصة بالحجر وفترة البقاء بالمنزل.

يتم فحص كل الوافدين بمراكز الفحص علي المنافذ المختلفة.

يتم فرز الوافدين بصرياً لإجراء الحجر أو العزل حسب الآتي :

في حال الخلو من أي أعراض مرضية يتم حجرة في المنزل أو أي حجر مؤسسي مع التعهد بالتسجيل في تطبيق توكلنا.

في حال وجود أعراض مرضية يتم أجراء العزل الطبي واتباع بروتوكلولات طبية أو إخلائية. الإجراءات الاحترازية للوافدين الإجراءات الاحترازية للوافدين علي الوافدين والزائرين الراغبين في القدوم إلي المملكة إتباع الإجراءات الاحترازية كما هو وارد تالياً : يجب علي الوافد الإفصاح في حال وجود أعراض تنفسية لدي مركز المراقبة الصحية بالمنافذ في المواني.

لابد من توقيع المستندات المطلوبة من قبل الجهات الصحية وتسليمها بجهات الاختصاص بالمنفذ.

علي الوافد الالتزام بتحميل واستخدام التطبيقات الإلكترونية المطلوبة من الجهات الصحية بالمملكة.

ويراعي أنه في حال مخالفة الإجراءات السالف ذكرها يتم تطبيق العقوبات لمخالفة نظام المراقبة الصحية بالمنافذ بما لا يتجاوز نص مليون ريال وتحمل الأضرار الواقعة علي الغير والناتجة عن مخالفته. ويقوم الوافد قبل القدوم بعملية الحجز بالفنادق التابعة للحجر المؤسسي وفق اشتراطات السلطات السعودية والفنادق.

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