رابط نتائج الثاني عشر الإمارات// نتيجة الثانوية العامة الإمارات // موقع وزارة التربية والتعليم الإماراتية

يترقب عشرات الآف من الطلاب فتح رابط نتائج الثاني عشر الإمارات، للاطلاع على نتائجهم بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن موعد رفع النتائج لجميع الصفوف من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر، الذي حددت له يوم الأحد القادم 2021/07/04 الموافق 1442/11/24 هجري، بعد أن أنهت كافة الاستعدادات لرفع النتائج والتي كان الطلاب قد بدأت يوم 19 من الشهر الماضي شهر يونيو وانتهت في يوم 30 من نفس الشهر، وسط إجراءات أستثنائية من قبل الوزارة والجهات ذات الشأن لتأمين الامتحانات والحفاظ على الطلاب من الإصابة بوباء كوفيد 19 الذي يضرب البلاد والعالم أجمع، وفيما يلي رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية العامة الإماراتية للعام 2021.

رابط نتائج الثاني عشر الإمارات

كانت وزارة التربية والتعليم قد شرعت على الفور في تصحيح الأوراق الامتحانية فور الانتهاء من أمتحان مادة العلوم الصحية التي عقدت يوم 2021/06/30 لكي تعلن النتائج في أسرع وقت ممكن لكي يطمئن الطلاب وأولياء أمورهم على نتيجة أهم عام دراسي في حياة الطلاب العلمية التي يتحدد على أثره الكلية التي سيلتحق بها الطالب ويستكمل مرحلة التعليم الجامعية وفيما يلي طريقة الاستعلام عن نتائج الثاني عشر.

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الإماراتية. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة ” اسم المستخدم، كلمة المرور”. الضغط على أيقونة موافقة على قبول الشروط. تحديد الصف الدراسي “الصف الثاني عشر”. الضغط على أيقونة عرض النتائج لتتمكن من الاطلاع على تفاصيل النتيجة.

رابط نتيجة الثانوية العامة الإماراتية 2021رابط نتائج الثاني عشر الإمارات

كانت وزارة التربية والتعليم الإماراتية قد عقدة الامتحانات وفق الجدول الزمني التالي للمواد الدراسية.

مادة التربية الإسلامية : يوم 2021/06/19. مادة الدراسات الاجتماعية : 2021/06/23. الرياضيات : عقدت يوم 2021/06/24. اللغة العربية : عقدت يوم 2021/06/25. مادة الفيزياء : عقدت يوم 2021/06/26. اللغة الإنجليزية : 2021/06/27. الإحياء والكيمياء : يوم 2021/06/28. مادة العلوم الصحية : 2021/06/30.

وزارة التربية والتعليم الإماراتية

دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول المتقدمة في مجال التعليم، وتهتم بتطوير التعليم لتواكب التطور الكبير في العالم، مما جعلها تستطيع أن يكون لديها علماء يصعدون إلي رحلات في الفضاء، مثلها مثل أمريكا وأوروبا كل ذالك نتيجة أهتمام الحكومة الإماراتية بالعلم والعلماء.