تعرف على العطل الرسمية في الكويت 2021 والإجازات الدينية، حيث سنتحدث معكم اليوم في هذا المقال عن الإجازات في الكويت، حيث يتم البحث كثيراً عن العمل الرسمية التي تمنحها الدولة للمواطنين والمقيمين، حيث تتميز دولة الكويت بالعديد من الإجازات الخاصة بالعاملين بها، وذلك من خلال منح عدد من الأيام أجازات رسمية لجميع العاملين، حيث يتم منحهم إجازة بعيداً عن الروتين اليومي للعمل، حتى يتمكنوا من الاستمتاع بيوم خالٍ من ضغوطات العمل، واليوم سوف نقدم لكم الإجازات الرسمية الخاصة بدولة الكويت لعام 2021، تابعوا معنا.

العطل الرسمية في الكويت 2021

أعلنت الحكومة الكويتية عن الإجازات الخاصة بعام 2021، ولذلك سنذكر لكم في السطور التالية العطل الرسمية في الكويت:

إجازة يوم رأس السنة الميلادية في يوم الجمعة الموافق 2021/1/1.

وإجازة اليوم الوطني يوم الخميس الموافق 2021/2/25م.

إجازة يوم التحرير في يوم الجمعة الموافق 2021/2/26م.

وكذلك إجازة ذكرى الإسراء والمعراج يوم الخميس 2021/3/11م.

إجازة عيد الأضحى من يوم الثلاثاء الموافق 2021/7/20 إلى يوم الأربعاء الموافق 2021/7/21 م.

وإجازة رأس السنة الهجرية يوم الإثنين الموافق 2021/8/9م

إجازة ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء الموافق 2021/10/19م.

العطل الوطنية الرسمية في الكويت 2021

تقوم دولة الكويت بالاحتفال بالمناسبات الوطنية، وعليه يتم في هذه الأيام توقف العمل في حين المؤسسات الحكومية والخاصة، وتتمثل العطل الوطنية الرسمية في الكويت 2021 في النقاط التالية:

اليوم الوطني يوافق يوم 25 من شهر يناير، وهو اليوم الذي جلس فيه الأمير عبد الله السالم الصباح على العرش.

يوم التحرير يوم 26 من فبراير، وهذا اليوم الذي خرج فيه القوات العراقية من دولة الكويت.

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الإجازات الدينية الرسمية في الكويت 2021

الإجازات الدينية الرسمية في الكويت، تتلخص في إجازة ذكرى المولد النبوي الشريف في يوم 12 ربيع الأول 1442، وإجازة رأس السنة الهجرية الموافق 1 محرم 1442 وهي تعتمد على ثبوت الهلال دون الحسابات الفلكيّة، وإجازة عيد الفطر المبارك، وإجازة عيد الأضحى بداية من بعد يوم وقفة عرفة الموافق 20 يوليو 2021، ومن الجدير بالذكر أنه يتم تحديد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لرؤية الهلال للشهور الهجرية، وذلك بدون حسابات فلكية.