الاستعلام عن صلاحيه أقامة وكيفيه تجديدها الكترونيا عبر منصة ابشر بالخطوات

الاستعلام عن صلاحيه أقامة من اهم الخدمات الاستعلامية التي تقدمها منصة ابشر والتي أعلنت عنها المنصة عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة. حيث أعلنت أيضا المنصة حديثا وعبر صفحتها الرسمية أيضا عن الهوية الرقمية و رخصه القيادة الرقمية أيضا والذين يمكن تفعيلهم علي الهاتف واستخدامهم بدل البطاقات الأخري داخل المملكة السعودية. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بتوضيح كيفيه الاستعلام الكترونيا بالخطوات وتوضيح أيضا كيفيه تجديد المقالة أيضا.

الاستعلام عن صلاحيه أقامة

أعلنت المنصة علي الخدمة والتي تمكن المواطن و المقيم الاستعلام عن الإقامة الكترونيا ومعرفه تاريخ انتهائها سواء كانت الإقامة صالحه أو منتهيه المفعول. كما تم الإعلان أيضا عن المستفيدين من الخدمة وهما المواطنين والمقيمين المفعلين ومسجلين بالمنصة ولديهم حسابات شخصيه. بالإضافة ألى ذلك أيضا أعلنت المنصة عن مدخلات الخدمة والتي يجب توافرها لكي يتم نجاح الخدمة وهما رقم الإقامة والرمز المائي الخاص. وذلك يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وتحويل جميع الخدمات الكترونيا والحصول عليها من المواقع والمنصات والتطبيقات الرسمية.

كيفيه الاستعلام العام عن الإقامة

كما أعلنت ألمنصة عن طريقه وكيفيه الاستعلام عن الصلاحية الكترونيا والتي سوف نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية:

دخول الموقع الإلكتروني الرسمي منصة ابشر.

تسجيل الدخول الخاص بالمستخدم في المنصة.

الضغط علي تبويب العمالة.

اختيار استعلامات من القائمة.

الضغط علي الاستعلام عن صلاحيه أقامة.

إدخال جميع البيانات الواردة أمامك ويجب أن تكون صحيحه.

تجديد الإقامة عبر ابشر

أعلنت المنصة أيضا علي خدمه تجديد الإقامة للمقيم بالمملكة وذلك الكترونيا أيضا عبر منصة ابشر. ولكن تم الإعلان عن مجموعه شروط يجب توافرها لتجديد الإقامة بنجاح. وهذه الشروط تكتمن في النقاط الأتية:

تسديد رسوم الإقامة وهما 600 ريال للعماله المنزلية و 500 ريال لاحد أفراد اسره المقيم بعد بلوغ 18 سنه.

عدم وجود أي من المخالفات المرورية الغير مسدده علي المقيم.

التأكد من سريان جواز السفر للمقيم.

يجب توافر صوره وبصمه للمستفيد المحدد ومسجله بالنظام.

التأكد من عدم وجود أفراد اسره مسجلين بجواز المقيم ويلزم استخراج جواز لكل تابع.

خطوات تجديد صلاحيه الإقامة

بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة عن كيفيه تجديد الإقامة الكترونيا والتي نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية: