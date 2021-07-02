أمريكا: تعزيز الصين لترسانتها النووية يثير قلقنا

جدة - نرمين السيد - وفى إفادة صحفية دورية، اليوم الجمعة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إنه بات من الصعب على الصين إخفاء تعزيز قدراتها، ويبدو أنها انحرفت عن الاستراتيجية النووية القائمة منذ عقود على الحد الأدنى من الردع.

جاء ذلك فى معرض رد برايس على سؤال بشأن تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، والذى قالت فيه إن الصين بدأت فى بناء أكثر من 100 صومعة صواريخ جديدة فى منطقة صحراوية فى الجزء الغربى من البلاد.

وقال برايس: "تشير هذه التقارير والتطورات الأخرى إلى أن الترسانة النووية لجمهورية الصين الشعبية ستنمو بسرعة أكبر، وإلى مستوى أعلى مما كان متوقعًا فى السابق".

وأضاف: "هذا مثير للقلق ويثير تساؤلات حول نية جمهورية الصين الشعبية، وبالنسبة لنا، فإنه يعزز أهمية اتخاذ إجراءات عملية للحد من المخاطر النووية"، مختتمًا: "نشجع بكين على التواصل معنا بشأن إجراءات عملية للحد من مخاطر سباقات التسلح المزعزعة للاستقرار".