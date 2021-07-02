العراق: الكاظمى يشكل لجنة وزارية لمواجهة انقطاع الكهرباء

جدة - نرمين السيد - وكانت المحافظات العراقية شهدت انقطاعًا تامًا للكهرباء منذ ساعات الفجر الأولى، بسبب خلل فنى، الأمر الذى أدى إلى توقف المحطات الكهربائية بشكل كامل.
وهددت عدد من المدن العراقية، اليوم الجمعة، بالخروج فى مظاهرات شعبية على خلفية الانقطاع شبه التام للتيار الكهربائى منذ أسبوع فى البلاد، بعد فشل الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003 فى حل أزمة الكهرباء بالبلاد، وإهدار مليارات الدولارات بسبب الفساد فى البلاد.
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