عقيلة صالح: الحل فى ليبيا إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية

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جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، اليوم الجمعة، قال عقيلة صالح إن الإعلان الدستورى هو دستور ليبيا إلى حين إلغائه أو تعديله، مؤكدًا أن الحل فى ليبيا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وانتخاب الرئيس من الشعب مباشرة.
وأوضح رئيس مجلس النواب الليبى أن الإعلان الدستورى ينص على انتخاب الرئيس الليبى بشكل مباشر من الشعب.
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