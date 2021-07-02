رابط نتائج الثاني عشر الإمارات 2021 التربية والتعليم إعلان نتائج الثانوية العامة على moe.gov.ae

رابط نتائج الثاني عشر الإمارات 2021، من أهم الموضوعات التي تطرح نفسها على الساحة خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة الإماراتية 2021، فقد أدي نحو 29089 طالب وطالبة منهم 19152 في التعليم الحكومي، وعدد 8410 بالتعليم الخاص امتحانات نهاية العام، خلال الفترة من 19 حتي 30 يونيو 2021 وسط إجراءات وقائية مشددة لمنع انتشار عدوي فيروس كورونا، سواء بين الطلاب والطالبات أو بين القائمين على العملية الامتحانية، وقد حرصت وزارة التربية والتعليم الإماراتية على الانتهاء من تصحيح ورصد الدرجات لجميع المواد في أسرع وقت، حتي يطمئن الجميع على نتائجهم نظراً للأهمية الكبيرة لهذه المرحلة في حياة الطالب، وسنوضح لكم فيما يلي الرابط الرسمي للتعرف على النتائج وقت ظهورها.

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رابط إعلان نتائج الثاني عشر 2021موعد إعلان نتائج الثانوية العامة الإماراتية 2021

تم الإعلان رسمياً عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في الإمارات، فقد تقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 4 يوليو الجاري، على أن يتم إعلان نتائج الصفوف العاشر والحادي عشر يوم الإثنين الموافق 5 يوليو 2021، في حين ستُعلن نتائج الثامن والتاسع يوم الثلاثاء الموافق 6 يوليو، ونتائج الصفوف من الرابع حتي السابع يوم الأربعاء الموافق 7 يوليو، ونتائج الصفوف من الأول حتي الثالث يوم الخميس الموافق 8 يوليو 2021.

نتائج الصف الثاني عشر الإمارات

من أهم النتائج وأكثرها بحثاً في الإمارات، حيث تعتبر نتائج الصف الثاني عشر هي المؤهلة للدخول للمرحلة الجامعية، فهي مرحلة مصيرية في حياة الطالب يتحدد مستقبلة الجامعي عليها، وخلال فترة دراسته يكتسب العديد من المهارات والخبرات التي تساعده خلال مشواره التعليمي في المستقبل، لذلك نجد حالة من القلق والترقب تعم البيوت الإماراتية خلال الساعات الأخيرة، بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات المقررة لنهاية العام في ظل الوضع الذي مرت به البلاد، من انتشار فيروس كوفيد 19 وتأثير ذلك على العملية التعليمية، فكان الخيار الأمثل من جانب وزارة التربية والتعليم هو التحول للتعليم عن بُعد، لضمان سلامة الجميع والخروج بالعام الدراسي لبر الأمان.